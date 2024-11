Å handle mot andre slik man ville ha behandlet Jesus selv, er en vakker ting å forsøke på.

Ord som verdighet, interesse og godhet kan gjerne forbindes med slik adferd. Hos meg har det vært ett av fire nyttårsforsetter som jeg satt for 2024: Behandle andre slik jeg ville behandlet Jesus.

Dette forsettet hadde jeg også for 2023, og ved utgangen av hvert år pleier jeg å evaluere hvordan det har gått. Jeg hadde kanskje skrevet det litt annerledes om jeg hadde tenkt at det skulle komme på trykk i avisen, men her er det jeg konkluderte med:

«Dette glemte jeg å tenke over. Derfor er det ikke godkjent, siden jeg ikke fokuserte på å oppnå forsettet. Det er likevel et mål for meg å behandle mennesker slik jeg ville behandlet Jesus. Jeg har det med i underbevisstheten og tror at jeg er flink på å møte mennesker på en god kristen måte.»

Så langt i år – og over 80 % av året har nå gått – må jeg erkjenne at jeg igjen har glemte å tenke skikkelig over dette. Derfor gjorde det meg godt at denne teksten nå kom. Min bønn i dag er: «Jesus, hjelp meg å se mennesker slik du ser dem. Hjelp meg å oppføre meg mot andre, slik jeg ville gjort om det var mot deg.»

Vi blir i dagens tekst påminnet at våre handlinger betyr noe, og også hvilken enorm verdi Jesus setter på det enkelte menneske. Tenk at han sier: «Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg» (Matt 25,40). Så mye betyr det enkelte menneske – også deg og meg – at det som blir gjort med det, blir for Jesus opplevd som om det blir gjort mot han selv. Det er ganske likt hvordan en mor eller far kan kjenne det når deres barn blir fylt av glede eller rammet av noe vondt.

Et eksempel på dette er den franske humanisten Muretus (1526-1585), som for en periode måtte leve som flyktning. Etter å ha blitt syk, kom han til noen leger kledd som en tigger. Doktorene diskuterte saken på latin, overbevist om at han ikke forstod dem: «La oss gjøre et eksperiment med denne verdiløse skapningen». Sjokkert hører de Muretus svare på latin: «Sier dere verdiløs til en som Kristus har gått i døden for?»

Matteus 25,31-46

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot et av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’ Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

