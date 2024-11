Den norske Kristus-mystikeren Edin Løvås (1920-2014) var en mann som levde nær Jesus. Han brukte livet sitt på å hjelpe andre til å vende blikket mot Jesus og øve seg i å se den usynlige.

Edins store inspirasjonskilde var en katolsk helgen som han dumpet over på et antikvariat en dag. Ved Guds nådes hjelp fant han St. Ignatius af Loyola’s Exercitiebog i en dansk utgave fra 1938. I denne boken viser St. Ignatius (1491-1556) veien til et inderlig fellesskap med Jesus. Fra jesuittordenens grunnlegger lærte Edin både Jesusmeditasjon, kontemplasjon, de åndelige øvelser, ignatiansk åndelig veiledning, den daglige Kristus-etterfølgelsen («å leve som en disippel») og viktigheten av å være alene med Jesus i ensomhet og stillhet, både i hverdagen og på retretter.

Slik var det at den frikirkelige predikanten Edin Løvås ble den som lærte Norge Jesusmeditasjon. Her er tingen: Jesus er alltid nær, over alt og hos alle. Ikke ett eneste minutt tar han oppmerksomheten bort fra oss. Han er til stede hos oss og i oss. Vi, derimot, er ikke alltid til stede, verken hos ham eller hos oss selv. Men fordi Jesus er nær, enten vi ber ham om det eller ei, så skal det ikke mer til enn å vende blikket mot ham, så er kontakten opprettet.

Jesusmeditasjon er så enkelt at alle kan få det til. I boken Minutter med Jesus av Edin Løvås kan du lese mer. Her er en kortversjon: Les en bibeltekst fra evangeliene – gjerne dagens bibeltekst om den lamme ved Betesdadammen. Les teksten langsomt flere ganger og la den synke inn i bevisstheten din. Legg merke til hovedpersonene og gangen i beretningen. Lær replikkene utenat så mye som du klarer.

Jesus er alltid nær, over alt og hos alle. Ikke ett eneste minutt tar han oppmerksomheten bort fra oss

Deretter: Se beretningen om Jesus for deg. Aktiver den fantasien og forestillingsevnen som Gud har skapt deg med. Lev deg meditativt inn i hendelsen, som om du selv var til stede. Bruk alle sansene dine: Lytt til replikkene og stemmene. Se ansiktsuttrykk og reaksjoner. Fornem atmosfæren. La scenen vokse opp omkring deg. Still deg åpen med hele din personlighet. La bildet av Jesus og hele utstrålingen av hans personlighet strømme inn i sjelen og fylle sinnet ditt.

«Når du gjør det, vil Jesu nærvær ikke lenger bare være en sannhet for tanken. Den samme Jesus Kristus som du har lest om, han som var der ved Betesdadammen og helbredet den syke, er nettopp nå hos deg på din bønneplass. Du vil kunne oppleve at han er nær deg, og merke hvordan han er. Helt av seg selv vil da meditasjonen gli over i bønn og tilbedelse. Du kan samtale med ham som er usynlig hos deg. Du kan sammen med ham gå inn foran Faderens trone.»

Sitatet er hentet fra boken Snekkersønnen av Knut Grønvik. I denne biografien om Edin beskriver Grønvik hvordan Jesusmeditasjonen er «selve veien inn i den kontemplative og mystiske erfaringen av at «jeg er i Kristus og Kristus er i meg». Når dette blir mer enn en trossannhet, når det oppleves, da er meditasjonen blitt til mystikk.»

Så søk stillheten. Se. Be. Og tilbe Jesus, han som omslutter deg på alle sider. Be gjerne St. Patricks bønn, eller disippelbønnen, som er Edins versjon av St. Patricks bønn: Herre Jesus Kristus,

Du står her foran meg,

Du er også bak meg,

Du er på min høyre side,

Du er på min venstre side,

Du er over meg,

Du er under meg,

du omgir meg på alle sider,

du bor i mitt hjerte,

du gjennomtrenger meg helt

og du elsker meg,

Herre Jesus.

---

Johannes 5,1-9

Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?» Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.» Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!» Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Men det var sabbat denne dagen,

---