Romerbrevets kapittel 8, starter så fint med å si at: «Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus».

Det kommer ikke an på oss, det er en gave. Gud ordna opp i det umulige og sendte Jesus. Vi er barn og vi er arvinger, sier Paulus, og fortsetter kapittelet med å si at: «Jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i høyden eller det som er i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre».

Hva kan skille oss fra Guds kjærlighet? Faktisk ingenting. Verken liv eller død kan skille oss fra han som ga sitt liv for å gi liv til oss! Det går ikke an å leve uten å svikte. Vi gjør feil hver eneste dag. Romerbrevet inneholder tekster om at der synden ble stor, ble nåden enda større.»

Vi er så vant til å måtte gjøre oss fortjent til alt mulig. Det Jesus tilbyr er helt gratis

I Bibelen har nåden ingen begrensning. Det står bare at det er nok, uansett hvor mye vi måtte trenge «Min nåde er nok for deg», sa Jesus til menneskene han møtte på sin vei. Han mente det da, og det gjelder enda. Hver eneste dag kan vi gå dagen i møte med denne setningen fra Jesus: «Min nåde er nok for deg».

Jeg har hørt det er sagt at: Nåde er å stå opp enda en ny dag selv om dagen i går ikke ble som vi ønska at den skulle bli. Nåde er å tro at du er mye mer enn ditt livs stussligste øyeblikk og mye mer enn det du ikke er stolt og kry av.

«Nåde er når alt er tapt, å få alt tilbake», heter det i en salme som Johannes Møllehave har skrevet. «Min nåde er nok for deg», sa Jesus.

Jeg sier ofte at nåde er et av de fineste ordene jeg vet. Samtidig er det noe av det vanskeligste å ta imot. Vi er så vant til å måtte gjøre oss fortjent til alt mulig. Det Jesus tilbyr er helt gratis. Vi løper til butikkene når det er salg, til og med smårabatter kan få den som sitter tyngst i sofaen til å dra på butikken.

Tro og håp og kjærlighet får vi kun av nåde. Gratis.

---

Johannes 1,16-17

Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

---