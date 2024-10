Dagens bibelord er tatt ut av en lengre sekvens. Jesus snudde alt på hodet. Jødene hadde sin lov, sine regler, forskrifter og bud, og de hadde vært nøye med å følge dem i generasjoner. Så kom Jesus og endevendte alt. Han gikk på tvers av alt sammen.

I kapitlet som denne teksten er en del av, så skjer det mye. Fariseerne og de skriftlærde kommer slepende på en kvinne de har tatt på fersken i ekteskapsbrudd, og som etter loven skal steines. De vil sette Jesus på prøve, men de får ikke den responsen de kanskje tror. Han skriver, og sier ordene som får dem til å slippe steinene de allerede hadde i hendene sine, og de går bort, de eldste først.

Så fortsetter Jesus å tale til folket, sier at han er verdens lys, og fariseerne klarer ikke være med på dette lenger. Etter hvert spør folket: «Hvem er du?»

Så uforstandige de virker, så treige til å tro, synes jeg, som har lest fortellingene siden barndommen. De lever historien, de er midt i den. De er der, med sin bakgrunn, sin lov som de har pugga siden de var barn, og så kommer han og snur om på alt. Det ble for mye for dem!

Jesus Kristus kom med evangeliet. Han var Gud i verden, viste oss hvem Gud er

«Sannheten skal sette fri», sa Jesus, og så forteller han sannheten for dem: at Gud er alles far og at han er en del av Gud, sendt fra selveste Gud, men de vil ikke, klarer ikke, greier ikke være med på det.

De er stadig på jakt etter å ta ham, stille ham til veggs. Jeg syns han er så krass i uttalelsene sine, Jesus, i denne teksten, men han er i alle fall tydelig. Han forsøker på så mange måter å si at han er Gud, kommet fra Gud, sannheten og livet, men de vil ikke høre. Til slutt går han videre. Fariseerne og de skriftlærde satt så altfor fast i loven.

Jesus Kristus kom med evangeliet. Han var Gud i verden, viste oss hvem Gud er. Jeg er glad han kom, og glad for at jeg også fikk høre om veien, sannheten og livet. Han ønsker jeg å følge. Selv om jeg også er treig til å tro, ikke får alt til å gå opp og ikke forstår, så ønsker jeg at også mitt lille liv skal være en lovsang til Gud.

Jeg vil avslutte dagens ettertanke med Vidar Kristensen sine ord: «Og om sangen iblant skulle stilne og forstyrres av uro og strid, Herre, åpne på nytt mine øyne, så jeg ser at hos deg er min fred». Amen,

---

Johannes 8,42-47

Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er gått ut fra Gud og er kommet hit. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg. Hvorfor skjønner dere ikke det jeg sier? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. Kan noen av dere påvise at jeg har syndet? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud.»

---