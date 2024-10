David er den store kongen i Israels historie. Han var en populær konge. Han har skrevet mange av salmene i Bibelen, og mange av disse salmene viser oss en ærlig mann. En mann som tør å være helt åpen mot Gud, fordi han tror at Gud ser alt.

Men også den store kongen hadde sin slagside, og det var ikke hver dag David heller levde et åpent og ærlig liv, verken ovenfor Gud eller sine medmennesker. Han glemte kanskje en liten stund at Gud er en Gud som ser og som vet…

Den store kongen ser ei dame som ikke er hans, henter henne til hus, gjør henne gravid og prøver å skjule det hele med å få mannen hennes drept. Det ene feilgrepet forsøkes skjult med enda flere. Det ene tar det andre, og det er krevende å leve under sånne omstendigheter på sikt. Han prøvde å leve som om ingenting hadde skjedd, men Gud så, Gud visste, og Gud sendte profeten Natan til David.

Oppgjør, oppreising, nytt mot, få alt tilbake når alt er tapt. Det er Guds store gave til oss

Natan forteller en lignelse om en mann som gjør urett, og David blir så sint! Han vil få tak i, og straffe denne mannen som Natan forteller om. Da sier Natan de forløsende ordene: «Du er mannen». Verken mer eller mindre. Og David forstår.

Han legger alle kortene på bordet, han innrømmer, og det han har gjort får en konsekvens. Men han får likevel nåde hos Gud.

David skriver i Salme 32: «Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort, mens jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg og skulte ikke min skyld. Jeg sa: «Jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren.» Og du tok bort min syndeskyld.»

Det er menneskelig å trå feil i livet, og vi har gjort det alle sammen. David legger seg flat for det som har skjedd, og opplever at det er forløsende. «Skap i meg et rent hjerte», ber David oppriktig og fra dypet av seg selv.

Det er nåde å få sine synder tilgitt, og vi kan få det alle. Oppgjør, oppreising, nytt mot, få alt tilbake når alt er tapt. Det er Guds store gave til oss. I dag ber jeg med David: Gud, skap i meg et rent hjerte, og en stødig ånd.

---

Salmene 51,1-12

Til korlederen. En salme av David, da profeten Natan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet! Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd! For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er ren når du feller dom. Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv. Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre, du lærer meg visdom i det skjulte. Ta bort min synd med isop, så jeg blir ren, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fryd og glede, la lemmene du knuste, få juble. Skjul ditt ansikt for mine synder, utslett all min skyld! Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd!

---