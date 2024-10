Teksten i dag tar meg med tilbake til seine tenår på kristen internatskule ved ein vestlandsfjord. Leira i pottemakarens hand var eit berande bilete for meg i desse formative åra. No har eg ikkje tenkt på det på veldig lenge. Og eg lurer på kvifor.

Eg bryggar meg kaffi og bestemmer meg for å bli litt der ved fjorden. Eg ser for meg plakatar og kort med Bibelvers. Eg ser for meg bilete av pottemakarhender som veit kva dei gjer, og leire som føyer seg mjukt under kjærlege og kyndige rørsler frå desse hendene. Eg tenkjer på miljøet eg var tenåring i. Eg tenkjer på tida eg var tenåring i.

Alt som har skjedd og ikkje skjedd, alt som har vorte og ikkje vorte, det eg har lukkast med og det eg ikkje har lukkast med, har forma meg

På internatskulen var det mykje snakk om synd og nåde. Det var også mykje snakk om kall og om Guds plan for livet. Det kjendest håpefullt at Gud ville noko med meg, at han kunne forme meg og bruke meg. Men det var ikkje utan vidare enkelt å finne ut av kva det var han ville eller finne mi form.

Ute i verda skjedde det store endringar på denne tida. Gode endringar. Det var nesten så Dagsrevyen fekk det til å boble i kroppen av håp og forventning: Den kalde krigen var over. Murar fall. Folk sang seg til fridom og demokrati. Verda utvikla seg i rett retning. Og eg tok det for gitt at det skulle vare.

Så har åra gått. Livet har knadd meg. Alt som har skjedd og ikkje skjedd, alt som har vorte og ikkje vorte, det eg har lukkast med og det eg ikkje har lukkast med, har forma meg. Men kvar Gud sine gode pottemakarhender har vore i alt dette, det har eg ikkje noko godt svar på. Og kvar dei er i det store biletet, er det endå vanskelegare å seie noko om.

Det er lenge sidan Dagsrevyen fekk det til å boble i kroppen. Kvar er Gud sine formande og omformande hender i denne skakke og skeive verda, som meir og meir liknar på eit mislukka kar? Kvar er Gud i livet? Kvar er Gud i verda? Er Gud ei levande og verksam kraft? Har Gud hender som er i stand til å lage og lage om?

Eg trur på nåden. Eg trur at nye begynnelsar finst. Men eg kan kjenne meg usikker på kva det betyr. Sånn heilt konkret.

---

Jeremia 18,1-10

Dette ordet kom til Jeremia frå Herren: «Stå opp og gå ned til pottemakarens hus! Der skal eg la deg få høyra mine ord.» Så gjekk eg ned til pottemakarens hus. Han stod og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å laga av leire, vart mislukka i pottemakarens hand, laga han det om til eit anna kar, slik han tykte det var rett. Då kom Herrens ord til meg: Israels hus, kan ikkje eg gjera med dykk slik denne pottemakaren gjer med leira? seier Herren. Sjå, som leira i pottemakarens hand, slik er de i mi hand, Israels hus. Stundom trugar eg eit folkeslag eller eit rike med å rykkja opp og riva ned og øydeleggja. Men dersom det folket eg har truga, vender om frå sin vondskap, angrar eg på det vonde eg hadde tenkt å gjera mot det. Stundom lovar eg eit folkeslag eller eit rike at eg vil byggja og planta. Men gjer dei då det som vondt er i mine auge, og ikkje høyrer på mi røyst, angrar eg på det gode eg hadde tenkt å gjera mot dei.

---