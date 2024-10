Er det sant at like barn leiker best? Eller leiker dei berre veldig kjedeleg? Er det slik at motsetningar tiltrekker kvarandre? Eller er forskjelligheit først og fremst ein sikker veg til friksjon og frustrasjon?

Gjennom livet får vi mange sjanser til å erfare alle slags variantar og grader av likheit og forskjelligheit. I alle slags fellesskap, i arbeidsliv og frivillig arbeid, i vennskap, familie og parforhold får vi erfare dette. Og vi får også erfare korleis vi sjølv reagerer.

Korleis reagerer eg når eg erfarer at andre er forskjellige frå meg? Blir eg fascinert, glad, usikker, irritert, imponert, misunneleg eller redd? (Fyll gjerne inn det som måtte mangle!)

Det finst noko som kan halde dette mangfaldet saman. Det finst Éin som kan halde det saman.

I dag les vi frå eit brev som Paulus skriv til ei kyrkje der folk slit med å finne ut av det med kvarandre. Kyrkjelyden i Korint er prega av strid og splid. Slik det ofte blir når folk med ulik sosial og kulturell bakgrunn, ulike personlegheiter og preferanser, prøver å leve saman.

Inn i denne situasjonen skriv Paulus. Og han gir kyrkjelyden i Korint eit bilete på det kristne fellesskapet som vi også kan forstå og ta til oss. For Paulus kjem dragande med kroppen, av alle ting. Kroppen, som vi jo aldri kjem unna. Denne fantastiske, fascinerande, men også besværlige kroppen. Uansett: Kroppen er i alle fall levande. Og kroppen er eit så storslått og finstilt mangfald, at her er det mykje å meditere over i lang tid.

Kva kan vi trekke ut av dette? Kanskje dette: Mangfald er ikkje noko vi kan velje eller velje bort. Mangfald er nødvendig for at eit fellesskap skal vere levande og sunt. Og dette: Det finst noko som kan halde dette mangfaldet saman. Det finst Éin som kan halde det saman.

---

1. Korintar 12,13-26

For med éin Ande vart vi alle døypte til å vera éin kropp, anten vi er jødar eller grekarar, slavar eller frie, og alle fekk vi éin Ande å drikka. For kroppen er heller ikkje éin lem, men mange. Om foten ville seia: «Fordi eg ikkje er hand, høyrer eg ikkje med til kroppen», så høyrer han like fullt med til kroppen. Og om øyret ville seia: «Fordi eg ikkje er auge, høyrer eg ikkje med til kroppen», så høyrer det like fullt med til kroppen. Om heile kroppen var auge, kvar vart det då av høyrsla? Om alt var høyrsle, kvar vart det då av luktesansen? Men no har Gud gjeve kvar einskild lem sin plass på kroppen, så som han ville det. Om dei alle var éin lem, kvar vart det då av kroppen? Men no er det mange lemer, men berre éin kropp. Auget kan ikkje seia til handa: «Eg treng deg ikkje», eller hovudet til føtene: «Eg har ikkje bruk for dykk». Tvert imot! Dei lemene på kroppen som synest vera veikast, kan vi ikkje vera utan. Og dei lemene på kroppen som vi tykkjer er verde mindre ære, dei viser vi heller større ære, og dei lemene som vi kjenner skam ved, kler vi endå meir sømeleg; dei andre lemene treng det ikkje. Men Gud har sett kroppen saman slik at det som manglar ære, heller får større ære, så det ikkje skal vera strid i kroppen, men at lemene skal ha same omsorg for kvarandre. For om ein lem lid, så lid alle dei andre med. Og om ein lem blir æra, gleder alle dei andre seg.

---