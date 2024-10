Han som døydde for oss, han stod også opp, han vart levande att. Og no skal vi leve med han, vere vakne saman med han, gå levande omkring i verda saman med han. Her skal vi også vere saman med kvarandre og sette mot i kvarandre.

I dag kjem eg til å tenkje på pave Frans si påskenattspreike den andre koronapåska. Takka vere strenge restriksjonar feira eg påske heime og fekk med meg påskenattsmessa frå Roma. I preika seier paven mellom anna:

«Han som stod opp fra de døde, slutter aldri å gjøre oss forundret (...) Han vandrer sammen med deg hver dag, han er med deg i alt som skjer - i alt det vanskelige du gjennomgår, i dine innerste drømmer. Han åpner nye veier der du trodde det ikke var farbart (...) Selv om du mener at alt er tapt, åpne deg likevel og la deg forundre av det nye han kommer med: Han vil komme til å overraske deg.»

Han som døydde for oss, han stod også opp, han vart levande att.

Så snakkar han om den oppstandne og levande Jesus Kristus som går framfor oss til Galilea, og at vi skal få sjå han der, slik som han har sagt. (Mark 16,7) Og han gjev oss gode bilete på korleis dette kan sjå ut i praksis. Galilea er kvardagen vår. Jesus er hjå oss i den. Og Jesus er hjå alle dei vi møter i den. Jesus er mellom oss i det som er kvardagslivet vårt, i det som faktisk er, på godt og vondt, i små og store møte.

«Galilea er vårt dagliglivs steder, det er de veiene vi går hver dag - det er gatehjørnene i våre byer, dit Herren går i forveien for oss. Han er med i livet til dem som vi har rundt oss, og som vi deler tid, hjem, arbeid, problemer og forhåpninger med. I Galilea lærer vi at vi kan finne Den oppstandne i våre søskens ansikt, i entusiasmen til dem som drømmer og i resignasjonen til dem som mister motet, i smilene til dem som fryder seg og i tårene til dem som lider, fremfor alt i de fattige og i de marginaliserte. Vi vil komme til å undre oss over hvordan Guds storhet åpenbares i litenhet, over hvordan hans skjønnhet stråler i enkle og fattige mennesker.»

«Han døydde for oss så vi skal leva saman med han (…) Difor må de setja mot i kvarandre og oppbyggja kvarandre, som de òg gjer.»

---

1 Tess 5,8-11

Men vi som høyrer dagen til, vi skal vera edrue, kledde med tru og kjærleik som brynje og med vona om frelse som hjelm. For Gud har ikkje valt oss ut til vreide, men til å vinna frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døydde for oss så vi skal leva saman med han anten vi vaker eller søv. Difor må de setja mot i kvarandre og oppbyggja kvarandre, som de òg gjer.

---