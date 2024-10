Å vite at du ser på meg fra siden, og kjenne kraften i ditt gode blikk … Denne linja skrev jeg i en kjærlighetserklæring til kona mi. Det er godt å se henne i øynene. Men også resten av tida følger hun meg stort sett med vennlige øyne, varme og interesse. Jeg blir sett og verdsatt.

Ikke alles blikk virker slik. Du kjenner at de stikker, nedvurderer, setter søkelyset på dine feil og såre punkter. Du merker kulden, blikking som fryser deg ut. Eller motsatt: Du blir oversett, som om du ikke var i rommet. Øyne utstråler alltid noe. Men hva, og hvor kommer kraften fra? «Øyet er kroppens lampe», sier Jesus. «Når øyet ditt er friskt, er det fordi kroppen er fylt av lys.» I alle fall sier han det slik fra og med 2011, i de nyeste norske bibeloversettelsene.

Så sent som i 2005 het det, som alltid før og ellers i verden: «Når øyet ditt er friskt, får hele kroppen lys.» Nå er perspektivet snudd. Øynene slipper ikke lenger lys inn i din kropp så det preger ditt liv. De lyser ut av kroppen som en refleks av hva som finnes inni deg, mens en fotnote forklarer at sånn tenkte man i antikken.

Jeg har bittelitt lys over bibel-gresk. Dette lyset vil jeg verken sette i kjelleren eller under en skjeppe: Jeg mener den gamle og utbredte oversettelsen er mest naturlig og likefram. Men kanskje trenger vi begge perspektivene?

Hva bærer jeg i meg, og hvordan påvirker det mine omgivelser? Utstråler jeg vennlighet og varme, eller kritikk og kulde? Blikkene våre skaper jo både godt og vondt: «Er øyet ditt sykt, er det fordi det er mørkt i kroppen. Se derfor til at lyset i deg ikke er mørke!»

Men skal vi få til det, skal vi utstråle lys, så må jo lyset først ha funnet veien inn i kropp og sjel. Jesus vil inn dit. Han vil være lyset som stråler inn i våre hjerter og overvinner mørket så vi kan sende lyset ut igjen. Øyet er både kamera og lyskaster.

---

Luk 11,33–36

Ingen tenner en oljelampe og setter den i kjelleren [eller under et kar]. Nei, man setter den på holderen, så de som kommer inn, kan se lyset. Øyet er kroppens lampe. Når øyet ditt er friskt, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men er øyet ditt sykt, er det fordi det er mørkt i kroppen. Se derfor til at lyset i deg ikke er mørke! Er nå alt i kroppen din lys og ingen del av den mørk, da blir alt lyst, som når en lampe lyser på deg med sine stråler.»

---