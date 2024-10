De går på slang i naboens hage. Tar seg inn bak gjerder der det bugner av epler på trærne og hoper seg opp på bakken. Håndplukkede epler blir presset og pasteurisert, tappet på flasker og solgt. Eplemost med syrlighet og sødme like variert som eplehagene er det!

Mange i Norge har flere epler enn de selv kan høste og spise. Ressursene må brukes, tenkte en gjeng studenter på gründerskole og dro epleslang – etter invitasjon fra snille og gavmilde hageeiere. Skoleoppgaven vokste snart til merkevaren og produktet Epleslang.

Tanken om å la overskudd av høstens gaver komme flere til gode, er gammel som Moses

Epleslang er nå en del av Frelsesarmeens rusomsorg, en skikkelig vinn–vinn-bedrift: Rene og ryddige hager, kortreist og velsmakende eplemost, og en jobb prosjektets epleslangere mestrer og trives med. Som de skriver på nettsiden sin: «En seier for samfunnet, en seier for miljøet, en seier for deg og meg. Epleslang eplemost er rett og slett fylt med god samvittighet.»

I 2013 ble Epleslang kåret til Årets sosiale entreprenør. Men selve grunnideen er atskillig eldre. Tanken om å la overskudd av høstens gaver komme flere til gode og gi bedre samvittighet, er gammel som Moses: «Når dere høster inn korn i landet, skal du ikke skjære kornet helt ut til åkerkanten, og de aksene som ligger igjen når du har høstet, skal du ikke sanke sammen. På vinmarken skal du ikke sanke de druene som blir igjen, eller plukke dem som er falt ned. Du skal la dem være igjen til de fattige og innflytterne.»

Også den gangen, for nærmere tre tusen år siden, var det tøft for folk fra fremmede kulturer eller med dårlig økonomisk utgangspunkt. Mange slet med å få seg jobb og utkomme – og mat på bordet. De trengte vern av Guds bud og samfunnets lover, og skulle sikres reale lønnsvilkår: «Du skal ikke la lønnen til en dagarbeider ligge natten over hos deg.»

Heia Epleslang! En ny og god frukt på et gammelt sosiallovgivningstre.

---

3. Mosebok 19,9–14

Når dere høster inn korn i landet, skal du ikke skjære kornet helt ut til åkerkanten, og de aksene som ligger igjen når du har høstet, skal du ikke sanke sammen. På vinmarken skal du ikke sanke de druene som blir igjen, eller plukke dem som er falt ned. Du skal la dem være igjen til de fattige og innflytterne. Jeg er Herren deres Gud. Dere skal ikke stjele, og dere skal ikke lyve, og dere skal ikke fare med svik mot landsmenn. Dere skal ikke sverge falskt ved mitt navn; for da vanhelliger du din Guds navn. Jeg er Herren. Du skal ikke undertrykke din neste eller røve noe fra ham. Du skal ikke la lønnen til en dagarbeider ligge natten over hos deg. Du skal ikke forbanne en som er døv, og ikke legge en snublestein i veien for den som er blind. Du skal frykte din Gud. Jeg er Herren.

---