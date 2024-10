Han skin han nok a’ – pleide far min å si når havskodda lå og trykket. Så kom sola. Tåkene lettet. Det ble både lyst og lett. De henger sammen disse to. På engelsk er det samme ordet: Light. Light. Når det lysner, letner det.

Dette gjelder i sjelen også, det er vi mange som vet litt om. Vi hadde gått lenge og holdt det vonde skjult, det ingen måtte få vite, som det er «en skam bare å nevne». Men så fikk vi nevne det selv. I et skriftemål satte vi sanne ord på det mørke, det syndige, det skamfulle. Så var vi ikke alene med det lenger. Ett menneske representerte fellesskapet, lyttet og sa de forløsende ordene om tilgivelse i Jesu navn.

Da ble det lysere og lettere. «Alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og alt som kommer for dagen, er lys.» Det var som å våkne fra en vond drøm til en ny dag, nye krefter, ny vitalitet.

Det blir som å våkne, å få livet og dagen i gave igjen

Denne erfaringen er like gammel og like ny som Guds nåde. David skriver om den. Les Salme 32, for eksempel. Apostlene skriver om det i brevene sine, mest kjent er kanskje 1. Johannesbrev, kapittel 1.

Det kan heller ikke ha gått lenge før noen begynte å peke på en sammenheng med det sterke lyset og den veldige energien som vekket Jesus og veltet stein: «Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.»

Det ser ut til at Paulus siterer et salmevers folk kjente. En bit av en sang. For det var visst allerede blitt felles troserfaring blant de første kristne: Lyset og kraften fra Kristi oppstandelse virker videre. Det blir som å våkne, å få livet og dagen i gave igjen.

Det er som å gå fra mørke til lys. Og ikke bare ytre sett, vi forflytter oss ikke bare fra et mørkt til et lyst sted. Lyset flytter inn og driver mørket ut: «En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys.»

Jesus lyser både for oss og i oss. Han skin han a’!

---

Efeserbrevet 5,8–14

En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! For lysets frukt viser seg i alt som er godt, i rettferd og i sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren! Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller! Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det: Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.

---