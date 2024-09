Paulus var mannen som satte alt på spill for å forfølge de kristne, og sette en stopper for denne virksomheten som han syns var både gal og forførende. Han så på den kristne læren som et spetakkel som forstyrra samtiden så altfor mye. Så ble han helt forandra, for han møtte Jesus Kristus på sin måte, og han så seg aldri tilbake. Paulus dro ut, reiste overalt der han rakk å komme for å fortelle om en levende Frelser, et håp som strekker seg lenger enn livet her.

Paulus besøkte mange steder, mange menigheter og forsamlinger. Han ble kjent og fikk en relasjon – og han ble deres store lærer. Mange brev er skrevet og noen leser vi enda; ord fra en som hadde hørt, møtt, og sett hva Jesus Kristus kan utrette i menneskers liv. Han fikk mange å skrive til, Paulus, og det var nok mange som også kontakta han.

Når det koster, når det krever, da handler det om å koble seg på gode mennesker, på fellesskap som støtter, ber for og med, og gir skyvefart til veien videre

Nå er det Timoteus som får en hilsen fra sin venn i Kristus. Både Paulus og Timoteus merka at det tidvis var svært krevende å være en troende, og her sender Paulus et takke- og oppmuntringsbrev: «Hold fast, ikke mist motet, søk svar der svarene er å finne… du vet jo hvem du har lært det av». Det er som om han sier: Gå til kilden, Timoteus. Drikk av det vannet som aldri tar slutt. Ikke glem hvor de egentlige kreftene er å finne. Jeg er her for deg. Jeg heier på deg.

Så fint å ha en venn i Kristus. Det kan være så krevende å tro helt aleine. Når det koster, når det krever, da handler det om å koble seg på gode mennesker, på fellesskap som støtter, ber for og med, og gir skyvefart til veien videre. «Men du har fulgt meg», skriver Paulus. Så fint det er med noen som følger. Jeg er glad i ordet medvandrer. Liker det bedre enn både coach og veileder. En medvandrer er en som går med på veien, som rekker ut hånden om vi faller, som åpner og deler av sin vannflaske når vår er tom. Takk Gud, for alle medvandrere langs veien!

---

2. Timoteus 3,10-17

Men du har fulgt meg i lære og livsførsel, i holdning, tro, tålmodighet, kjærlighet, utholdenhet, og i forfølgelser og lidelser, slikt som jeg ble utsatt for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hvor mange forfølgelser jeg enn har måttet tåle, har Herren reddet meg ut av dem alle. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og blir selv ført vill. Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hvert skrift er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

---