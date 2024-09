Jesus Kristus, Gud i verden. Et skjørt lite barn, en ungdom, en ung mann som viste verden hvem Gud egentlig er, Guds sanne ansikt. Gud hos oss. Elsket, hatet, med et rike av en annen verden; et annerledesrike, der den minste er størst, og den siste først.

Det ble for radikalt for samtiden. De skjønte ikke, ville ikke, klarte ikke. Det brøt med alt de hadde pugga og lært hele livet. «Jesus snudde alt på hode» synger barna i barnekoret hjemme. Han gjorde det. Han snudde alt på hodet; enkeltmenneskers liv, samfunnet, og mitt liv.

Dagens vers er tatt ut av en større sammenheng. Jesus har snakka om vintreet som må beskjæres for å bære frukt, og at en grein som ikke henger på treet, visner og dør. «Heng fast i meg», sier Jesus til de som hørte på han den gangen, og til oss i dag. «Bli i meg, elsk hverandre».

Jeg liker å tro på en ærlig Gud. En som ikke pakker inn, prøver å lokke med at: tro på meg, så vil livet fra nå av bli en fest på rosa sky eller rød løper

Og så kommer dagens tekst, og det er så tungt mye av det, men også med et visst håp. Jesus sier: «Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden».

Jeg liker å tro på en ærlig Gud. En som ikke pakker inn, prøver å lokke med at: tro på meg, så vil livet fra nå av bli en fest på rosa sky eller rød løper. Jesus er ærlig på at det kan koste å tro på, og følge ham, men de skal holde fast i ham som holder fast i dem. Ham som har utvalgt dem, kalt dem og vil bevare dem i sitt navn.

«Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld. For de kjenner ikke han som har sendt meg», sier han. Det vil kunne koste.

Men: Når talsmannen kommer, da skal de få både veiledning og trøst. De skal ikke bli alene igjen som foreldreløse barn. Et oppdrag med et evig løfte: et nærvær midt oppi alt. Så mye vi kan bale med i hverdagen, i troslivet vårt, så mye vi kan utsettes for av vonde og krevende ting.

Denne dagen vil jeg avslutte med Svein Ellingsens bønn: «Selv om ubesvarte hvorfor stadig dirrer i vårt hjerte, ber vi, Herre: Gi oss tro, tro på deg som kjemper med oss fylt av kjærlighet, i nærkamp mot det ondes makt i verden. Om vi seirer eller synker, skal vårt svake liv bli båret gjennom liv og gjennom død. Gud, vi roper: Du som finnes, finn oss, redd oss, la din nærhet bli vårt lys i tvilens mørke». Amen

---

Johannes 15,18-27

Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere: En slave er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld. For de kjenner ikke ham som har sendt meg. Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de vært uten synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater meg, hater også min Far. Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, hadde de vært uten skyld. Men nå har de sett gjerningene og hater både meg og min Far. Men det ord som står i deres egen lov, skulle bli oppfylt: De hatet meg uten grunn. Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.

---