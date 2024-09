«Jeg takker alltid Gud for dere», skriver Paulus til en menighet som sikkert ikke var verken enig i alt eller holdt fred med hverandre. «Jeg takker alltid Gud for dere når jeg tenker på dere, og alltid, i mine bønner ber jeg for dere alle med glede».

Gjør vi det i våre kristelige forsamlinger? Jeg får noen ganger gleden av å være i Flekkerøy kirke, og i hver gudstjeneste under forbønnen, så ber vi for alle de andre menighetene på øya. De blir nevnt med navn, og det gjør noe med oss, eller i alle fall med meg, og jeg har tatt det med videre.

Så lett det er å klage, kritisere for å ikke ha lik mening, tenke annerledes om ting … Hva tenker folk flest om kristen tro? Jeg har ingen fasit, og det er selvfølgelig ulikt etter hvem man spør, men jeg vet mange tenker at det er mye krangling og intriger. Det blir så fort overskrifter, så mange harde ord, så mange bibelvers som brukes for å «ta hverandre» istedenfor å oppmuntre.

Så la oss heie hverandre frem mot målet, den store flokken av Guds mange, forskjellige barn!

I Lukas 18,8, står det: «Når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden»? Det fins tro på jorden, og kanskje kunne det finnes enda mye mer om vi kristne ble flinkere til å heie hverandre frem, lære av Paulus og Flekkerøy menighet: takke for hverandre, bære hverandre, be for hverandre og oppmuntre hverandre til å dele videre det noen en gang ga til oss, fortelle videre det vi har sett og hørt.

«Han som begynte den gode gjerning i dere vil fullføre den», skriver Paulus, og fortsetter: «Og dette ber jeg om; at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Jesu Kristi dag».

«Med Jesus som vår hyrde kan vi aldri gå oss vill», har Vidar Kristiansen skrevet i sangen Der det nye livet lever. Selve kjernen for troen vår: Jesus Kristus sa: «Kom, følg meg, tro meg, gi meg videre». Så la oss heie hverandre frem mot målet, den store flokken av Guds mange, forskjellige barn!

---

Filipperne 1,3-11

Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og fram til nå har dere hatt del med meg i evangeliet. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. Med rette tenker jeg slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte. Både når jeg er i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med meg i nåden. Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.

---