I Hurdal bodde Mina Bedehuset. Tilnavnet fikk hun fordi hun hadde hus rett over veien for bedehuset Betesda. Dessuten: Rundt på bedehusene i bygda hang det bilder hun hadde malt. Mina kunne den sjeldne kunsten å male sirlige bokstaver speilvendt på baksiden av glass som så ble satt rett i ramme.

På Rustad bedehus, der jeg slet benker og buksebak som gutt, hang det et slikt bilde. Der sto det, med fin bord omkring: «Hvad Øie ikke så og Øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget Menneskes Hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham.»

Jeg var betatt av dette bildet, av de snirklete bokstavene. Tenk at hun faktisk hadde fått dem til, enda hun måtte skrive dem bakvendt. Men jeg var også betatt av selve ordene. De hadde en merkelig virkning på meg. Det var noe sterkt og ved dem. Jeg ante at Gud har godt i sinne og vi mennesker godt i vente.

Sånt kan nemlig selv et barn forstå. For selv om det dreier seg om en «visdom for dem som er modne», er Guds visdom likevel enkel nok til at et barn kan ta den til seg. Samtidig er den så dyp og hemmelighetsfull at mennesker aldri vil kunne trenge til bunns i den.

Denne håpshemmeligheten trenger vi ikke begripe. Men vi kan gripes av den. — Knut Grønvik

Det dreier seg om «et mysterium, Guds skjulte visdom». Det handler om «Jesus Kristus og ham korsfestet». Korsets dårskap. Den bakvendte visdommen. «Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten.»

Som voksen har jeg skjønt at bildet jeg gransket på bedehusveggen, var en minnetavle for Hurdals første misjonær. Helga Garsjø døde i Sør-Afrika i 1923, bare 38 år gammel. Ei bygdejente som ville ut i verden og forkynne Guds mysterium, «det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham».

Denne håpshemmeligheten trenger vi ikke begripe. Men vi kan gripes av den, trekkes mot den, spre den, undre oss og takke. For den rommer Guds godhet, selv når ordene er malt med bakvendte bokstaver.

---

1. Korinter 2,1-10

Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Likevel forkynner vi en visdom for dem som er modne. Men det er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne. Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten. Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre. Men som det står skrevet: Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.

Kilde: Bibelselskapet

---