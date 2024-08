Vannet helles høytidelig i døpefonten. Presten ber: «Barmhjertige Gud, send din Ånd så de som døpes, reises opp til det nye livet med Jesus Kristus, vår Herre.» Dette skjer, søndag etter søndag, i Den norske kirke. Andre kirker døper med full neddykking, men uansett ligger vel denne bønnen temmelig tett på kjernen i vår kristne tro.

Til de kristne i Kollosai forklarer Paulus at vi i dåpen både blir begravet med Jesus og reist opp sammen med ham. Og så skriver han: «Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd.»

Han tenker visst slik: Da Jesus døde på korset og ble lagt i graven, bar han alle menneskers liv, inkludert våre synder og skavanker, med seg. Vi døde sammen med ham. Da han sto opp og fór opp til himmelen, var vi fortsatt med ham, helt dit. Vi er reist opp sammen med Jesus. Paulus komprimerer det hele: «Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.»

Vi skal øve oss i å leve dette nye, himmelskapte livet – og la det jordiske i oss dø — Knut Grønvik

Og så, en dag, skal det skje: «Når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham.» Da skal det skjulte bli synlig: Vi skal stå der som feilfrie mennesker; nye, som i skapelsens morgen. Men der er vi ikke ennå. Så hva skal vi gjøre i mellomtiden? Vi skal øve oss i å leve dette nye, himmelskapte livet – og la det jordiske i oss dø, det som ødelegger både for andre mennesker, skaperverket og oss selv.

Paulus gir eksempler som grådighet, ondt begjær, spott og løgn. «Legg nå av alt dette!» skriver han. Foregrip heller det nye som er i anmarsj: «For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne.»

Det er denne dynamikken Jesus og dåpen drar oss inn i. Det som skjedde med ham, skjer også med oss. Nyskaperverket er på gang! Helt til den dagen da «Kristus er alt i alle».

---

Kolosserbrevet 3,1–11

Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. La da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. Alt dette gjør at Guds vrede rammer [de ulydige]. Blant dem var også dere den gang dere levde slik. Men legg nå av alt dette: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. Og lyv ikke for hverandre! For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle.

Kilde: Bibelselskapet

---