Det hender, ikke så sjelden, at ateister blir kristne. Oftest overbevist av intellektuelle argumenter, slik det også var for ateisten C. S. Lewis da han ble omvendt. Han ble siden en av forrige århundres fremste forsvarere av kristen tro og tanke.

Den danske journalisten Charlotte Rørth kalte seg kulturkristen. I et kapell i Spania fikk hun et fullstendig uventet møte med Jesus, i et varmt lys, og kort etter som et lynnedslag mens hun gikk en vanlig morgentur. Det forandret livet hennes – og inspirerer mange.

Slaveskipperen John Newton fant Jesus i en livskrise. Da han mot slutten av 1700-tallet omsider vendte om fra sitt ugudelige liv og sin like ugudelige geskjeft, ga han verden den udødelige salmen «Amazing Grace».

Det viste seg at det ikke var et tros- og tankesystem han bekjempet. Det var Jesus selv. — Knut Grønvik

Kirkehistorien kjenner en rekke omvendelser som skapte store ringvirkninger. Fremst i rekken står Saul fra Tarsos – forfølgeren som ble Paulus, tidenes misjonær. Lik Newton la han folk i lenker. Lik Rørth møtte han Jesus, overraskende, i et kraftig lys. Lik Lewis førte han siden intellektuelle argumenter for sin nyvunne tro.

I dagens tekst forteller Paulus selv, om det som skjedde utenfor Damaskus. En stor folkemengde lytter til beretningen om forfølgertoktet, lyset og stemmen: «Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger.»

Saul var en sprenglærd jødisk teolog. Men det viste seg at det ikke var et tros- og tankesystem han bekjempet. Det var Jesus selv. Nå gikk han fra å jobbe mot til å jobbe med. Og selv om Paulus ble den fremste av apostlene til å utforme teologi og lære, var det først og fremst en relasjon til Jesus han fikk.

Han ble en av «tilhengerne av denne Veien», en ny og levende vei. Han snakket mye om å være i Kristus, leve sammen med Kristus. Og damaskuserfaringen satt nok fortsatt i kroppen da han skrev: Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg! (Ef 5,14)

---

Apostlenes gjerninger 22, 1-8

«Brødre og fedre, hør hva jeg har å si til mitt forsvar!» Da de hørte at han talte på hebraisk, ble det enda stillere. Han fortsatte: «Jeg er jøde, født i Tarsos i Kilikia, men oppvokst her i byen. Ved Gamaliels føtter har jeg fått grundig opplæring i fedrenes lov, og jeg har vært like brennende for Guds sak som dere alle er i dag. Jeg har arrestert og latt fengsle både menn og kvinner, ja, helt inn i døden har jeg forfulgt tilhengerne av denne Veien. Det kan både øverstepresten og hele Rådet bekrefte. De ga meg brev til våre brødre i Damaskus, og jeg reiste dit for å legge også dem som var der, i lenker og føre dem til Jerusalem for å få dem straffet. Men da jeg var underveis og nærmet meg Damaskus ved middagstid, strålte det plutselig opp et lys fra himmelen rundt meg. Jeg falt til jorden og hørte en stemme si til meg: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?’ Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ Da sa han til meg: ‘Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger.’

Kilde: Bibelselskapet

---