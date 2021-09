Se samtalen: Hva gjør vi når sykdom og død rammer?

I Ordet er dekket forteller hun hva det gjorde med henne å ha så mye død i hverdagen. Hun møter Jon Buxrud, som forteller hva som skjer i et konsern når toppsjefen blir revet bort i en tragisk ulykke. Finansmannen Terje Stykket, som har førstehånds erfaring med kreftsykdom, er også med i samtalen, som ledes av NRK-journalist Bjørn Olav Nordahl.

Hvordan er det å arbeide på et sykehjem under pandemien når 30 beboere blir smittet, og 17 av dem dør? Det har vært virkeligheten til frivillighetskontakt Wenche Rørvik Mondal det siste året.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!