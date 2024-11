Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’ Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’ ‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’ Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’ Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’

Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.

Matt 25,1–13

Tekstblikk: Lignelsene sier aldri alt

Karl Olav Sandnes, professor emeritus i Det nye testamentet ved MF vitenskapelig høyskole

Lignelsens utgangspunkt er en bryllupsskikk der en prosesjon hilser brudgommen, ifølge noen håndskrifter hilser de også bruden. Liknelsen har også et ekko av et motiv fra Jesu forkynnelse og Åpenbaringsboken: bryllupsfesten.

Lignelsen har en klar to-deling, fem kloke og fem uforstandige brudepiker. To-delingen i versene 2–4 og 8 blir absolutt når døren i v. 10 er lukket: Noen er innenfor og andre utenfor.

Lignelsen står i Jesu tale om de siste ting (Matt 24–25). Talen understreker at ingen vet når Menneskesønnen kommer for å holde dom. Derfor er budskapet å være beredt, forberedt og våken. I den aktuelle teksten sies dette i v. 13: «Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.»

Lignelsene sier aldri alt. Selv om de kan ha mer enn ett poeng, er de ganske konsentrerte i sitt budskap. Det er verdt å legge merke til at handlingene til både de kloke og de uforstandige ikke uten videre bekreftes andre steder i Matteusevangeliet.

De uforstandige regnet ikke med at det hele skulle dra ut så lenge. Det er holdningen som NT flere steder uttrykker som adekvat i forhold til nærforventningen (Matt 16,28). De ber og de banker på, slik Matt 7,7–8 sier at Jesu disipler skal gjøre.

De kloke handler ikke slik Jesus sier de skal, nemlig gi til den som ber deg, og ikke vende ryggen til den som vil låne av deg (Matt 5,42). Den stengte døren taler annerledes enn Matt 23,13 om å ikke lukke døren til Guds rike for noen. De uforstandige befinner seg utenfor døren, mens Matt 22,11–13 forutsetter at «de» er kommet inn på festen, men blir kastet ut derfra. Lignelsene er med andre ord mer budskap enn lære.

Teksten minner adskillig om Matt 7,24–27 (for øvrig også v. 21) som avslutter Bergprekenen. Da blir det tydelig at oljen representerer en praktisk holdning: å gjøre etter Jesu ord. Samlet sett taler lignelsen om en mulighet som ikke er virkelighet enda. Forkynnelsen må derfor peke mot det motivet som Åp 3,8 og 20 taler om: en åpen dør hvor Jesus selv står utenfor og banker på for å slippe inn.

Prekenblikk: Jeg vet ikke om jeg har noe olje i beredskap

Ingrid Melve, teolog, salmedikter og forfatter

Det trekker jo ut. To tusen år har gått, det har ennå ikke lydt noe rop ved midnatt. Hver kveld legger vi oss. Og noen sovner så lett som bare det, mens andre ligger våkne og vrir seg, bekymrer seg og ber. Men sola står opp igjen som om ingenting, og vi står opp til en ny dag i vår støvete, vakre og kronglete verden.

Våk og be, står det hos Matteus. Men selv midt på dagen kan øynene våre være som hos sovende, det er et lag av støv som legger seg over alt, et grått tåkete slør mellom oss og Guds virkelighet.

Men denne lignelsen forteller oss at det er en slutt, det kommer en time. Det kommer et punktum, uendeligheten er ikke på denne siden av støv og slør.

Lignelsen ber oss være forberedt, og ikke være som de vimsete, uforstandige brudepikene. Men det trekker jo ut. Og jeg vet ikke om jeg har noe olje i beredskap, jeg som daglig bruker ti minutter på å lete etter bilnøklene. Men jeg håper at hvis jeg finner ei lita oljeflaske nederst i veska, vil jeg dele den med dem som har brukt opp sin, hvis timen skulle komme, slik jeg håper noen hadde delt med meg.

Slik tror jeg Gud kaller oss til å leve, her i vår støvete, vakre og kronglete verden. For jeg tror Guds virkelighet er en uendelighet av nåde.

