Se sendingen på søndag: Julekort fra hele Norge

Julekort fra hele Norge er Norges Kristne Råds måte å markere kristen enhet på i førjulstiden. I år får særlig Kirkens Nødhjelp oppmerksomhet. Lag gjerne et bokmerke til denne siden og kom tilbake for å se programmet 4. søndag i advent klokken 20.00.

