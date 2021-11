Var åpen om troen på TV: «Møtte større respekt enn jeg var forberedt på»

– Jeg ville ikke være «han kristen-fyren», jeg ville være meg selv. Men kristendommen er en stor del av meg, det ville jeg skulle komme fram i like stor grad som de andre sidene mine, sier Martin Lilleberg, kjent fra realityprogrammet «Norges tøffeste» på NRK.

I programmet PlussPrat snakker han med TV-pastor Egil Svartdahl om å være tydelig kristen i offentligheten, og om å være et forbilde for mange mennesker. Se programmet her:

