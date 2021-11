Hun vokste opp med Børre Knudsen. – Han var helt annerledes enn mediene framstilte ham

For mer info, besøk nettsiden vartland.tv

Plussprat er et program fra TV Inter, som samarbeider med Vårt Land om å starte TV-kanalen TVL. Kanalen kommer på lufta i april 2022, og Plussprat er en av programseriene du vil møte på kanalen.

Sverresdatter Larsen forteller også TV-pastor Egil Svardahl om det vanskelige dilemmaet da hun ble gravid utenfor et fast parforhold. Og om hvordan hun forholder seg til oppveksten og troen i dag.

