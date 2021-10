Se programmet: En vanskelig begravelse snudde livet til Anita Reitan

Plussprat produseres av TV Inter og sendes i samarbeid med Vårt Land. Programmet er et eksempel på innholdet på TVL, TV-kanalen Vårt Land planlegger. Les alt om planene her .

Problemet var bare at Reitan var ikke-troende. Hun hadde absolutt ikke tenkt å endre på det. Programmet er tilgjengelig fra klokken 10 på søndag 10. oktober.

I Plussprat snakker høgskolelektoren med TV-pastor Egil Svartdahl om den vanskelige minnetalen hun holdt i begravelsen til kollegaen. En opplevelse som gjorde at hun tok kontakt med presten etterpå.

