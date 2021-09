OBOS-direktøren om stormen: – Troen bar meg gjennom

– Troen var noe av det som kunne bære meg gjennom stormen. Uavhengig av hva som skjedde visste jeg at vi kunne be til Gud om det hjemme.

Det sier OBOS-direktør Daniel Siraj til programleder Egil Svartdahl i sesongens første episode av PlussPrat.

Se programmet lenger nede i saken.

Siraj forteller at mange mennesker ringte ham da det stormet som hardest og sa at de ba for ham og familien.

– Det handler ikke om rett og galt, men om å kunne stå oppreist og tåle det, forklarer Siraj i programmet.

PlussPrat fortsetter

I sesongens første episode av programserien PlussPrat forteller topplederen om barneårene i Pakistan, og om hvordan det var å bli sendt til Norge for å gå på skole mens resten av familien bodde på andre siden av kloden.

Han snakker også om det drømmen om å gjøre verden til et bedre sted, som fikk ham til å prøve seg i politikken. Engasjement har han har tatt med seg inn i jobben som konsernsjef.

PlussPrat produseres av TV-Inter og sendes i samarbeid med Vårt Land. Episoden Den største gaven ser du her: