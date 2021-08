GJENÅPNING TORSHOV KIRKE: Den lokale, kirkemusikalske arven ble godt ivaretatt under gjenåpningen av en totalrenovert Torshov kirke på søndag. Her fremfører KoriOslo, med sangere fra Norsk Solistkor, organist Kristian Hernes' verk for kor og orkester, Veni creator Spiritus, under ledelse av Tom Wiklund. (Lars O. Flydal)