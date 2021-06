DUGNAD OG PENGAR: NRK har fått tilgang til ei innkalling til ekstraordinært årsmøte i BCC sin lokale kyrkjelyd på Sørlandet som viser at ein i tillegg til talfesta gåvebeløp er medlemmar forventa å bidra med inntektsbringande dugnad til ein verdi av 2000 kroner per husstand per månad. (Foto: Brunstad Christian Church )