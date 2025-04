Staten Norge har en lang historie med brutal fornorskningspolitikk overfor samer. Hvordan har teologien bidratt til fornorskningen av den samiske befolkningen? Og hva skal vi gjøre med den teologien i dag?

Dette er temaet for den nyeste episoden av Vårt Lands podkast Dokka, der Åste Dokka intervjuer Tore Johnsen. Han er førsteamanuensis ved Kirkelig utdanningssenter nord i Tromsø, som er en del av VID vitenskapelige høgskole. Han har også en stilling som spesialrådgiver for forsoning i Den norske kirke.

Tore Johnsen er en fremstående ekspert på samisk teologi, er selv samisk og har en finger med i spillet i veldig mange samiskkirkelige sammenhenger i Norge. Hans forskning inkluderer samisk hverdagskristendom og dekolonial teologi.

Det kom som en overraskelse for meg at grundtvigianske aktører har vært overrepresentert i fornorskningshistorien — Tore Johnsen

Kan ikke skru klokka tilbake

– Hva er dekolonialisering? Man kan jo ikke skru klokka tilbake?, spør Åste Dokka.

– Nei, man kan ikke skru klokka tilbake, men man kan erkjenne hva som har skjedd, svarer Tore Johnsen.

Johnsen mener at i Norden har majoritetskulturen vært ganske resistent i å ta inn over seg rettferdighetsspørsmål knyttet til det samiske. Han vil at vi skal snakke om friksjonspunktene. Der gir dekolonialiserings-begrepet et språk og avdekker blindsonene våre.

– Kolonialisme er at en gruppe tar kontroll over en annen gruppe og deres land, politisk, økonomisk og kulturelt, og dekolonisering er en kritisk bevissthet om det. Men de politiske prosessene har vært ledsaget og legitimert av bestemte måter å tenke om verden, sivilisasjon og utvikling på, det som kalles episteme. Dekolonialisering i akademia handler mye om kritikk av slike koloniale epistemer.

– Min påstand er at teologien som har utviklet seg i Norden i tidligmoderne tid og på 1800-tallet, har et mye sterkere innslag av et kolonialt episteme enn vi liker å tro. Det kom som en overraskelse for meg at grundtvigianske aktører ser ut til å ha vært overrepresentert i fornorskningshistorien.

Oppgjør med teologiske helter

– Jeg har i liten grad reflektert over at dette handler om sentrale, grunnleggende teologiske spørsmål. Du går mot både Luther og Grundtvig, som begge er helter i nordisk teologi?

– Jeg løfter noen kritiske perspektiver om deres teologi. Områdene i nord var lenge avsidesliggende og uten landegrenser. Men samtidig som koloniseringen av Sápmi skyter fart, blir de nordiske statene lutherske, konfesjonelle stater. Det er ikke bare kirka som institusjon som var involvert, man har oversett i hvilken grad kirkelig ideologi var premissleverandør og drev prosessene.

– Det er mye i den grundtvigianske arven som ikke har vært snakket om, og som er problematisk, sier han.

Det var ikke liberale teologer, men konservative teologer som var imot den aktive fornorskningen av samene, sier Johnsen videre.

– En akilleshæl med de liberale teologiene er at de omfavner det som er mainstream-kulturen i samfunnet på et gitt tidspunkt. Det kan være bra for de mange, men hva når den kulturen samtidig undertrykker en annen? Hvor ligger ressursene for kulturkritikken i teologien? Det spørsmålet er like interessant i dag.





– Det er mye i den grundtvigianske arven som ikke har vært snakket om, og som er problematisk, sier Tor Johnsen. (Erlend Berge)

Hva er samisk kristendom?

– Du har forsket på samisk hverdagskristendom? På hvilken måte er det kristendom?

– I doktorforskningen min intervjuet jeg 28 samer i fire kommuner i Indre Finnmark, om det jeg kaller samisk hverdagskristendom. Min konklusjon er at de står i en forhandling om to ulike kristne kosmologier. Mye av den vestlige kristne tradisjonen er preget av en gresk måte å tenke om verden på, som er hierarkisk og skiller mellom ånd og materie med mennesket som eneste åndsvesen i den materielle verden. Men dette er ikke mer kristent enn en samisk levd kristendom, som har en mer egalitær forståelse av menneskets forhold til sine medskapninger.

– Den tradisjonen jeg har forsket på, er et praksis- og fortolkningsfellesskap med en lang kontinuitet. Fellesskap som definerer seg som kristent og har en levende samtale om hvor grensene går for hva som er kristen praksis.

