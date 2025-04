– Kanondebatten er en respons på tap og frykt

Diskusjonen om vi bør ha en europeisk eller norsk kulturell kanon har blusset opp igjen. Hva er de stadig tilbakevendende diskusjonene om kanon egentlig uttrykk for? Og er det egentlig mulig å vedta en kanon?

Ingeborg Misje Bergem er redaktør for debatt og ideer i Morgenbladet, og har en phd i fransk. Forrige uke skrev hun en kommentar i Morgenbladet om hvordan den europeiske kanon-debatten har blusset opp igjen og hvor vanskelig det er å skulle definere en kanon.

Vi mennesker trenger noe som kan binde oss sammen, men hva det er er ganske komplisert — Ingeborg Misje Bergem

Trenger mer enn bøker

Du synes ikke vi skal møte J.D. Vances München-tale om Europas manglende sjel med en bunke bøker? Spør Åste Dokka.

– Det kan være en del av svaret, men hovedpoenget mitt er at kanon helt alene ikke er svaret på det Vance etterspør etter. Selv elsker han kanonlister, og har problemer med det progressive Europa. Europas kjerne for ham er historien, og det er koblet til kanon, mens nåtiden er mer vanskelig, svarer Bergem.

– Spørsmålet om hva Europa er og hvordan de europeiske landene hører sammen er aldri fullt ut besvart. Ideen om et kollektivt Europa forsvinner etter religionskrigene på 1600-tallet. Vi mennesker trenger noe som kan binde oss sammen, men hva det er er ganske komplisert.

– Nå er Europa nødt til å koordinere seg og mobilisere mot Trump, siden vi er i ferd med å miste vår store allierte i USA. Det krever noe mer enn regulering av agurker, og det er da Europa får problemer. Skal vi bruke en stor del av budsjettene våre på å forsvare andre land, krever det en større lojalitetsfølelse. Da blir spørsmålet om kanon reist, hva det definerende idégrunnlaget som binder oss sammen er.

Det krever noe mer enn regulering av agurker, og det er da Europa får problemer — Ingeborg Misje Bergem

Redaktør for ideer og debatt i Morgenbladet, Ingeborg Misje Bergem, gjester Vårt Lands podkast Dokka. (Sindre Deschington)

Frykt for døden

I Danmark har statsminister Mette Fredriksen og utdanningsminister Mattias Tesfaye lansert en ny kanon. Hva er den stadig tilbakevendende diskusjonen om kanon et tegn på?

– I Danmark kobler man dette direkte til sikkerhet, at det trengs en åndelig opprustning for å stå imot Trump eller Putin. Tesfaye mener vi trenger kritiske borgere som kjenner sin historie og vet hva de kjemper for. Med KI og amerikansk innflytelse og mer desinormrasjon, er dette også et sikkerhetsspørsmål. Kanondebatten er en respons på tap og frykt.

Noe av poenget med kanondebatten er å diskutere ikke bare hva som skal stå på listene, men hva som er kriteriene som bestemmer det. Det er en evig diskusjon, om hva er sant, hva er relevant, hva er viktig. Det er det all tenkning egentlig handler om, bare at dette er med kjøtt, med navn.

– Og det å tenke at noe av oss lever videre. Og om ikke vi kan leve videre, så kan Vigdis Hjorth gjøre det.

Det er frykten for døden som materialiserer seg i en europeisk kanon?

– Ja

