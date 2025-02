– Nær døden-opplevelser kan gi personlig vekst

– En mann hadde opplevd et merkverdig, fantastisk lys mens han hadde hjertestans og sirkulasjonssvikt. Han ville snakke med presten, og jeg ble tilkalt. Du blir påvirket av å høre på sånt, for du kjenner at det er betydningsfullt, forteller Øystein Buer, som er sykehusprest ved Oslo universitetssykehus.

Buer og Angelika Sorteberg forsker på nær døden-opplevelser, og sammen publiserer de nå forskning om den første norske kliniske studien på feltet. Buer er gjest i den nyeste episoden av podkasten Dokka, og der forteller han om møter han har hatt med mennesker som har erfart å være svært nær døden.

– En av grunnene til at jeg begynte å forske på dette, var at jeg ble tilkalt som prest og det pasientene ville snakke om, var nær døden-opplevelser. Dette prosjektet er født i klinikken.

– Det er et endringspotensial i dette. Det påvirker folk å ha slike erfaringer, og det er langvarig, forteller Buer.

– Du husker det i tiår etter tiår, og du tar det med videre som en ressurs, for tolkning og interaksjon. De som har nær døden-opplevelser kan oppleve sterk vekst i livet i etterkant.

Møter Jesus

Flere informanter opplever å være i himmelen i slike situasjoner, forteller Buer. Enkelte opplever at de får et valg, der de kan ta en beslutning om å vende tilbake til livet. Flere forteller om møter med skikkelser, ånder, engler, ja, Jesus selv, under en slik opplevelse.

Nær døden-opplevelser kan skje mens man er bevisst og uskadd, men i livsfare. Men også mennesker som er skadd, med eller uten bevissthet, har slike erfaringer, forteller han.

Dette er erfaringer som de opplever som tvers gjennom virkelige og betydningsfulle — Øystein Buer

Ekte eller ikke?

Fenomenet har ikke blitt anerkjent ordentlig, i følge Buer. Tidligere har man ofte tenkt på det som hallusinasjoner eller delirium, og ikke alle vil fortelle om opplevelsene til helsepersonell eller andre, i frykt for ikke å bli trodd.

– Men dette er erfaringer som folk opplever som tvers gjennom virkelige og betydningsfulle. Det kan vi ikke møte på noen annen måte enn med mottakelse, og så gå videre og høre hvordan de tolker det og hva det gjør med dem.

– Er du ikke skeptisk når folk forteller?

– Nei, de er så troverdige. Dette er ikke folk som har vært spesielt opptatt av tro eller liknende, det er alle slags folk, og de er sjeleglade for å ha overlevd og fått livet i gave.

– Hvilke teologiske tanker har du gjort deg selv i arbeidet med dette?

– Guds nærvær er større og nærere enn jeg har tenkt før. Som i Salme 139 – «hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, er du der, legger jeg meg i dødsriket, er du der.» Den salmen synes jeg fanger inn noe av det jeg synes jeg hører dem fortelle om.





