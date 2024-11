– Ikke motsetning mellom forkynnelse og diakoni

I den nyeste episoden av Vårt Land-podkasten Dokka møtes Åste Dokka og Anne Austad, som er professor i diakonivitenskap ved VID vitenskapelige høgskole. Hun er teolog og prest, og forsker blant annet på sjelesorg og religionspsykologi.

Mennesket har et dypt behov for mening og å snakke om eksistensen. Kan et livssyn eller en religion være en ressurs for å finne mening? Eller kan troen komme i trøbbel når meningsløsheten slår oss?

Ordet sjelesorg

Austad bruker ofte begrepet eksistensielle samtaler for å fortelle hva hun forsker på.

– Ordet sjelesorg er det ikke så mange som skjønner. Da kan det være nyttig, sier mange prester og diakoner, å si at man tilbyr eksistensielle samtaler. Mange forstår hva det går i, forteller hun.

– Det eksistensielle handler om de grunnleggende vilkårene som vi mennesker er satt under, altså sårbarheten, at vi skal dø, at vi leter etter mening, at vi kan finne mening, at det er behov for å ta ansvar for livet vårt, at vi er redd for å falle utenfor fellesskapet. Eksistensielle samtaler blir samtaler om dette. Ikke nødvendigvis slik at folk ber om en samtale om meningen med livet, men det ligger under, eller man kommer innpå det, eller berører dette.

Sjelesorg – diakonal praksis eller forkynnelse?

I sjelesorgfaget har man gått fra å tenke at sjelesorg er forkynnelse til den enkelte, til å tenke på det mer som en diakonal praksis, sier Åste Dokka, og spør:

– Men er ikke sjelesorg en bra anledning for forkynnelse? Er ikke noe av håpet at presten kan fortelle noe om sitt rammeverk for livet som kan være til hjelp også for den som er i samtalen, uten å bli påtrengende?

– Jeg ser ingen motsetning mellom det og det diakonale. Men hvis sjelesorgen blir sett som en forlengelse av forkynnelsen, så tror jeg lett det blir målsetning, heller enn at det mennesket som kommer skal få det bra eller oppleve frigjøring eller helse eller hva det måtte være.

Er det et sykdomstegn for samfunnet vårt at vi trenger så mange profesjonelle samtaler?

– Man kan kanskje tenke at i en ideell verden, så hjelper vi hverandre, en dag er det deg og en annen dag er det meg. Men noen trenger jo mer, og man kan belaste et vennskap for mye. Da er det fint at det finnes profesjonelle, og at de som trenger hjelp som krever en bestemt fagbakgrunn får det.

Hør Austad i samtale med Åste Dokka.

