Lørdag kveld ble det kjent at de to som omkom i skytinga i Oslo sentrum natt til lørdag, var fra Bærum.

– Det er helt tragisk, både for Oslo, Bærum og alle det gjelder og en veldig tøff beskjed å få, sier Patrick Justad, kommunikasjonsrådgiver i Bærum kirkelige fellesråd.

Søndag vil Bærum-kirkene Bryn, Snarøya og Jar ha utvidet åpningstid og være tilgjengelige for stillhet, lystenning, bønn, sorg og samtale, heter det i en pressemelding utsendt fra fellesrådet. Bryn kirke er åpen fra klokka 9 til 13 og Snarøya og Jar er åpne fra klokka 12 til 15. Der vil det også holdes gudstjenester klokka 11.

– Gudstjenesten blir sterkt preget av gårsdagens hendelse, forklarer Patrick Justad.

– Vi kommer til å ha egen forbønn for ofrene, de pårørende og alle som ikke lenger føler seg trygge. Det blir en annerledes gudstjeneste.

Behov for kirkene

Bærum kirkelige fellesråd henviser til sørgegudstjenesten i Oslo domkirke søndag, og skriver i pressemeldinga at det fortløpende vurderes å holde egen minnestund i Bærum.

– Merker dere et behov for kirkene etter en slik tragedie?

– Vi ser alltid at det blir et behov for kirkene, og i likhet med i Oslo har kirkene utvidet åpningstid. Der vil de ansatte være tilgjengelige for de som trenger oss og alle er hjertelig velkomne.

Noen fortalte om en tøff natt, andre om tvilen på om det var plass til dem i fellesskapet — Eva Klokkerud, sokneprest i Haslum

– Fortvilende og meningsfullt

I pressemeldinga skriver Eva Klokkerud, sokneprest i Haslum om hvordan det var å være til stede i Oslo domkirke lørdag.

– Regnbueløperen var rullet ut, ikke til fest, men til et sted å være sammen, møte et vennlig blikk, til stillhet, samtale, lystenning og gråt. Hundrevis kom, i en stille strøm gjennom hele dagen. Unge, gamle, skeive, turister og familier som ville vise barna ar vi står sammen om dette. Jeg stod utenfor kirken og opplevde stor takknemlighet for at vi var der, skriver hun, og fortsetter:

– Mange gav oss et vennlig smil, noen ville prate, andre gråt. Noen fortalte om en tøff natt, andre om tvilen på om det var plass til dem i fellesskapet. Det var både fortvilende og meningsfullt å være der, høre fortellingene, se tårene og høre takken for at kirken var åpen.

