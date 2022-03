Kirkerådet fraråder egen kirke-TV

De foreslår også å vurdere mulighetene for å etablere en egen redaksjon som leder en økt videoproduksjon i regi av Den norske kirke.

Isteden anbefaler de å la uavhengige selskaper produsere på oppdrag fra Kirken. Dette mener de sikrer bedre kompetanse og mer programproduksjon for pengene.

Spørsmålet skal behandles under et møte i Kirkerådet i slutten av denne uken. I innstillingen fra sekretariatet frarådes det å ha egen TV-satsing.

Det er konklusjonen i underkant av ett år etter at Kirkerådet ba om en utredning av videre digital satsing for Den norske kirke. En del av det som ble utredet, var om Kirken skulle starte sitt eget produksjonsselskap.

