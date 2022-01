Harald Hegstad SAMFUNNSENDRINGAR: Endringar som til dømes at fleire foreldre vil vente med dåpen til barna er store nok til å velgje sjølve, gjer at ei felles nordisk prosjektgruppe tilrår dei lutherske folkekyrkjene å ikkje berre fokusere på dåp for spedbarn. Harald Hegstad har leia prosjektgruppa. (Erlend Berge)