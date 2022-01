3 av 4 DNK-folkevalgte er usikre eller ønsker ikke gjenvalg

KIRKEDEMOKRATI: En ny kartlegging av demokratiet i Den norske kirke viser at over 70 prosent av de folkevalgte trives i vervene sine, men like mange er usikre eller vil ikke stille til verv på nytt. – Grunn til bekymring, mener utvalgets leder.