UVISST: Likestillings- og diskrimineringsombudet opplyser at ingen lignende saker har vært oppe for norske domstoler eller Diskrimineringsnemnda, og at det derfor er vanskelig å gi et svar på om det å ikke ansette en organist fordi han er homofil og har samboer av samme kjønn er lovlig.