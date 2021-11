STRESS: Hver tredje ansatte i Den norske kirke opplever betydelig stress i jobbhverdagen, og manglende ledelse kan være noe av grunnen. – Selv om de fleste har et godt forhold til sine ledere, opplever mange at de ikke får så klare mål å jobbe etter, sier Ingrid Tenfjord, avdelingsdirektør for KA arbeidsgiveravdeling. (Vårt Land/KA)