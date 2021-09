DRØFTAR FRAMTIDA: Erling Birkedal, talsperson for Nominasjonskomiteens liste, seier at det pågår samtaler om kva dei som før har stilt til val for lista vil gjera viss ordninga med nominasjonskomitelister blir fjerna på Kyrkjemøtet i november. (Joakim S. Enger/JOAKIM S. ENGER)