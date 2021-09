Frimodig kirke stiller liste til kyrkjevalet: – Vil vera eit sentrumsalternativ

STILLER LISTER: Trass i at ein er ueinig i at det skal finnest kyrkjepolitiske lister i Den norske kyrkja går no nettverket Frimodig kirke sjølv inn i kyrkjepolitikken. Frå venstre, Svein Arne Lindø, Liv Heidrun Heskestad, Therese Egebakken, og Sverre Elgvin Lied. (Foto: Frimodig kirke)