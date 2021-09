Støres ektefelle ble ordinert til prest i Oslo domkirke

Det var Oslo-biskop Kari Veiteberg som hadde ansvaret for ordinering.

– Stor dag og viktig dag for meg, kirken i Oslo bispedømme og kirken i Norge, sier Veiteberg på sin egen Facebook-side.

Domprost Anne-May Grasaas forteller til Vårt Land at det var ekstra moro at det var syv kvinner. Blant de syv ble fire ordinert til prest, to til diakon og én til kateket.

– Det som er artig er at aldersspennet mellom den eldste og den yngste er 35 år. Så vi la vekt på at kirken hadde behov for nye folk, men også livserfaringen og kompetansen som de litt eldre tar med seg, sier Grasaas.

HØYMESSE: – En stor og viktig dag for meg, kirken i Oslo bispedømme og kirken i Norge, sier biskop Kari Veiteberg. Her er hun under høymessen i Oslo domkirke søndag. (Johannes Ek Reindal / Oslo bispedømme)

Smil og hurra

Inne i kirken var det begrenset hvor mange som fikk være til stede, men utenfor var det mange oppmøtte – deriblant flere fra norsk presse.

Grunn: Én av de ordinerte prestene er Marit Slagsvold, som er gift med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Akkurat nå er det et stort smil og hurra, sa en ordknapp Slagsvold til flere medier.

Støre sier til NRK at han er veldig stolt.

– Det var en vakker og mektig høymesse. Det var stemningsfullt å være her sammen med familien og med Marit i dag, sier mannen som for tiden er i regjeringsforhandlinger.

Biskop Veiteberg lot seg intervjue sammen med Støre. Hun hadde dette å si om Slagsvold:

– Vi er veldig stolte i kirken. Vi får en veldig klok prest.

PRESSE: Ap-leder Jonas Gahr Støre sammen med Oslo-biskop Kari Veiteberg etter høymessen i Oslo domkirke. (Johannes Ek Reindal / Oslo bispedømme)

Statsminister og prest

Slagsvold og Støre har vært gift siden 1988. Paret har tre sønner sammen.

Nå blir det en hverdag med en statsminister og en prest. Støre har snakket med de rødgrønne partiene den siste uka og tar over som statsminister etter Erna Solberg.

For Slagsvold blir det en videre tilværelse som vikarprest i Uranienborg kirke. Hun har jobbet der som vikar i 50 prosent.

– Vi skulle egentlig gjennomføre ordinering i januar/februar, men kunne ikke på grunn av korona. Da var det fint at vi fikk mulighet til å gjøre det nå, sier domprost Grasaas.

I fjor ble det kjent at Slagsvold tok presteutdanning ved MF vitenskapelig høyskole. Tidligere har hun tatt utdanning innen kroppsorientert terapi og ignatiansk åndelig veiledning.

STEMME: Jonas Gahr Støre og Marit Slagsvold for én uke siden, på vei for å stemme ved stortingsvalget. (Javad Parsa/NTB)