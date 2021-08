Verdisamtale: Oljefondsjefen møter preses

Hvilke verdier ligger til grunn når Oljefondets ansatte verden over går på jobb? Hvilke verdier tok Oljefondsjef Nicolai Tangen med seg da han startet i jobben? Og hvordan bruker fondet sin posisjon til å bidra til en bærekraftig verdiskaping ute i verden?

Samtalen ble arrangert av Den norske kirke og ble sendt direkte om bord på Kirkeskipet i Arendal. Se samtalen i opptak i vidoen over.

