En dekonstruksjon er aldri et ønske, ifølge religionsviteren

– De understreket at dette ikke var planen. Dette var noe som skjedde.

– De gikk inn i dekonstruksjonen med en slags ambivalens fra start.

Det forteller lektor Jan-Petter Moberg i ukens episode av podkasten Åpenbart.

I masteroppgaven sin i religionsvitenskap forsket han på unge mennesker som har dekonstruert sin kristne tro.

Det vil si: De har hatt en dyptgripende troskrise som har forandret dem. (Moberg får nyansere definisjonen i episoden).

– Det er verdt å understreke, fordi i diskursen om dekonstruksjon, som kan bli litt het og polemisk, blir det av og til brakt fram som en slags anklage at den som dekonstruerte ville det, det var et bevisst valg, «du ville bare ha et sekulært liv, du ville bare synde mer».

– Sånne typer anklager var de jeg intervjuet veldig bevisst på, forteller Moberg.

Ingen motorvei til ateisme

Frykten for stigma gjorde også at flere av «dekonstruistene» holdt tankene sine for seg selv.

– Det gjør nok prosessen tøffere. Det er ikke nødvendigvis noe man har lyst til, sier Moberg i episoden av Åpenbart.

En av informantene brukte metaforen om at ‘kartet ikke passer til terrenget’ da han beskrev hva som utløste dekonstruksjonen.

– Så når kartet ikke passer terrenget, kirken passer ikke den urbane gaten den er plassert i, teologien er i konflikt med vennen din, kollegaen din, deg selv, religionen din er i konflikt med verden. Den typen følelser preget dem, og kan nok være utløsende.

Hos flere gikk standpunkter om likekjønnet kjærlighet igjen. Men også spørsmålet om evig fortapelse.

– Hva skjer med hvordan de ser på verden?

– Ikke all verdens. Det er litt spennende at de var veldig bevisst på at de ikke skulle gå i en slags ‘motsatt grøft’ når de begynte å dekonstruere sin evangeliske tro.

– Det var ikke raka vegen til å bli ateist, liksom?

– Nei, det hadde jeg nok forventet mye i mye større grad.

Hva koster det å gjennomgå en dekonstruksjon? Og hva står disse menneskene igjen med på andre siden? Hør hele samtalen i ukens Åpenbart.

