Sosiolog og professor emeritus Anne Lise Ellingsæter la merke til et «hull» i sosiologisk forskning.

Hennes kollegaer hadde i senere tid vært opptatt av å kartlegge de nye familieformene: skilsmisser, skeive par, nye familiekonstellasjoner.

Men hva med dem som valgte tradisjonen? Normen som generasjonene før hadde lagt?

– Det var rett og slett veldig lite kunnskap om det, så jeg var veldig nysgjerrig, forteller hun i Vårt Land-podkasten Åpenbart.

Ellingsæter tok saken i egne hender, og forteller om funnene sine i ukens episode.

Opptatt av ‘det riktige’

Stine Kiil Saga er også gjest, og forteller at hun som sokneprest ofte må knuse en del myter når hun møter brudepar til samtale før vielsen.

– Folk har veldig sterke forestillinger om hva som er det riktige, og som egentlig ikke kirka er noe opptatt av, for eksempel det at far skal følge brud inn, det står ikke i vigselsritualet.

– Der står det at «brudefolket går sammen inn», sier hun, og forteller flere eksempler i podkasten.

Hvem får etternavnet? Hvordan skal forlovelsen skje? Og hva er motivasjonen til å gifte seg?

Et sosiologisk dypdykk i ekteskapet får du i ukens Åpenbart.

---

Podkasten Åpenbart

Ukentlig samtalepodkast om tro, tvil, eksistens, fenomener og åndelighet.

Programledere er religions- og featureredaktør Elise Kruse og journalist Ruth Einervoll Nilsen.

Gjester høsten 2024 er blant andre Bjarte Tjøstheim, Abid Raja, Sofie Braut og Ivo Vatnar Eikje.

Finnes på de fleste plattformer: Apple, Spotify, Acast osv.

---