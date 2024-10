Etter over ti år med forskning på uenighet, har han selv forandret mening

Da sosiolog på MF vitenskapelig høgskole, Lars Laird Iversen, begynte å forske på fellesskap som holder sammen til tross for uenigheter – uenighetsfellesskap – var han en tydelig ytringsfrihetsliberalist.

Jo mer han har forsket på temaet, tror han, over et tiår senere, at det finnes en enda større trussel for ytringsklimaet enn at ubehagelige meninger blir kneblet.

Dette forteller han om i ukens episode av podkasten Åpenbart:

– Jeg tenker at det som hovedsakelig truer ytringsfriheten, er hat og hets. Det blir ofte fremstilt som ytringsfrihetens pris, at vi må ha ytringsfrihet, derfor dukker det av og til opp noen hatefulle og hetsende ytringer. Jeg tenker det er å snu på det.

– Det er å begrense andres ytringsfrihet.

Laird Iversen anerkjenner likevel at kansellering, at enkelte får meningene sine kneblet, eksisterer. Det finnes skadelige former for det.

– Men det blir en falsk balanse å si at det er likt, tenker jeg. Hat og hets retter seg særlig mot akkurat de stemmene som det er ekstra viktig å få inn i offentligheten.

FORSKER: Lars Laird Iversen har forsket på nasjonalisme, demokrati og ytringsfrihet som sosiolog ved MF vitenskapelig høgskole. (Erlend Berge)

– Hva institusjonene mener, hva hovedstrømsbefolkningen mener, hva folk som er høyt utdannede mener, det vet vi jo allerede. Men å høre hvordan verden ser ut fra de som ser Nav fra nedsiden, eller de som føler immigrasjonsreglene på kroppen, det gir jo ny informasjon, det forklarer oss noe om verden som vi, som mainstreamen, som maktfulle grupper, ikke ser hvis ikke vi blir fortalt det.

– Dette er ikke imot ytringsfriheten. Dette er å gjøre ytringsfriheten større og sterkere for flere.

Et triks?

Å bryte meninger kan være smertefullt. Litt spøkefullt forteller Laird Iversen i episoden om et slags triks han har lest forskning om.

– Du sa, før vi møttes, noe sånt som at «det er lettere å være uenig når man har tatt Paracet». Hva mener du med det?

– Jeg tenker det er sannsynlig at det er slik, for det er forskning som sier at psykisk smerte – og det er jo den smerten vi har hvis vi er uenige – den opplever vi ved at den hekter seg på fysisk smerte. Det er forskning som viser at ensomhet, og angst blir bitte, bitte, bitte lite grann – nesten ikke – jeg tror ikke det er følbart, men det er målbart, bedre når man tar smertestillende.

– Ikke at jeg skal oppfordre folk til å ta for mye smertestillende. Men mekanismen er interessant.

– Det er jo en helt reell smertefølelse av å være uenig med noen, og føle seg på utsiden av et fellesskap. Så jeg tenker det er høyst sannsynlig at det er lettere å være uenig med folk etter at du har tatt Paracet.

