– Jeg tror det finnes en misforståelse om at de som står på høyresiden politisk ønsker seg en mer høyrepolitisk kirke. Det er ikke der samtalen burde stå, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Selv kaller han seg en kulturkristen, men en som besøker Den norske kirke (DNK) mer en gjennomsnittet.

Han stiller spørsmål til om Den norske kirke glemmer sitt kjernebudskap.

– Det jeg savner er kirken som forsøker å sette ord på en åndelig lengsel og et åndelig savn, som kanskje ekstra mange savner i disse dager, sier han.

– Det er ikke så mange aktører som snakker om frelse, menneskeverd og om det åndelige kontra det materielle. Kirken har noe annet å komme med enn andre organisasjoner.

Savner fokus på det åndelige

Den tidligere høyrepolitikeren og nåværende politiske redaktøren i E24 gjestet nylig podkasten til Wolfgang Wee, i Wolfgang Wee Uncut.

I samtale med programlederen løftes spørsmålet om Den norske kirke er mer opptatt av andre ting, enn det å fange opp en lengsel etter dyp mening, som de tror mange kjenner på.

– Som for eksempel snevre diskusjoner om samlivsetikk, om flyktning og innvandringspolitikk, sier Røe Isaksen.

– Alt er veldig viktige spørsmål, men jeg har en følelse av at dette kan skygge for noe av kjernen av hva kirken kan tilby folket. At de viktigste tingene som kirken har, har blitt mer usynlig.

– Hvordan skal kirken forholde seg til politiske diskusjoner?

– Poenget er ikke at kirken ikke kan ta i disse sakene. Det er helt utenkelig at man har en kirke som ikke har en stemme i samfunnsdiskusjonene i vår tid. Men jeg er kritisk til detaljeringsgraden av dette.

I samtalen med Wolfgang Wee peker de mot at mange leter etter er tydelighet, rammer og grenser.

– I podkasten spissformulerte jeg det, og kalte det et underskudd på moralisme. Her mener jeg moralisme som i en grunnleggende diskusjon om hva som er gode og dårlige valg. Samtalen om den høyere himlene over vår eksistens, sier redaktøren.

Et savn i samfunnsdebatten

Han understreker at han sikkert ville tenkt annerledes, hvis han hadde vokst opp med et anstrengt forhold til kirkens moralisme.

– Disse tankene er formet av at jeg har vokst opp i en statskirke-menighet, og ikke noen mørkemannsmenighet. Ingen har stilt spørsmål til kjærligheten min til kona mi. Det kunne sikkert kunne ha påvirket min relasjon til kirken hvis det var annerledes, sier Røe Isaksen.

Han sier kritikken først og fremst handler om måten kirken fremstår på i samfunnsdebatten.

– Jeg har ikke hørt en preken som er politisk, eller som kunne vært innlegg på en politisk talerstol. Det handler mer om et savn i samfunnsdebatten.

– Jeg ønsker meg ikke en mer høyre- eller venstre politisk kirke. Det tror jeg kan være skadelig, hvis kirken begynner å svinge med pendelen.

KIRKETOPP: Harald Hegstad er leder for Kirkerådet i Den norske kirke. (Ole Martin Wold)

Konkret uten å være partipolitisk

Kirkerådsleder Harald Hegstad sier at det er en utfordring kirken tar på alvor.

– Jeg er enig i at kirken først og fremst skal være opptatt av de store spørsmålene, og ikke bli for detaljorientert i alle dagsaktuelle spørsmål, sier Hegstad.

– Likevel kan man ikke bare snakke generelt om nestekjærlighet, uten å kunne mene noe om hva nestekjærlighet betyr i konkrete tilfeller. Kirken og kirkelige aktører må kunne være konkret når det er ting som står på spill, uten å bli partipolitisk.

Han tror kirken kunne vært flinkere på å forankre diskusjoner med politiske sider i troen.

– Fordi man ønsker å ha gjennomslag, brukes ofte et mer sekulært og allment språk. Da er det forståelig at man fremstår som en politisk aktør blant andre.

– Er kirka gode nok på å møte folks åndelige lengsler?

– Det vil være individuelt hvordan man opplever det. De t blir vi nok aldri god nok på, men vårt hovedoppdrag er å åpne rom for tro.