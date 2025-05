– Da du ble invitert hit, trodde du det var skjult kamera?

Spørsmålet kommer fra Espen P.A. Lervaag og er rettet mot skuespiller og forfatter Iben Akerlie.

Hun er gjest i tredje episode av podkasten Espen er kristen. Lervaag er kjent som komiker og manusforfatter, og Akerlie ble svært overrasket over å høre om troen hans.

– Jeg kunne trodd på at du er kristen, men så var det det med at du er pinsevenn? Det bare kom så fra høyre, utdyper Akerlie.

Jeg kommer så langt unna sekt jeg kan komme — Espen P.A. Lervaag

Pinsebevegelsen – en sekt?

I podkasten inviterer Espen P.A. Lervaag kjente profiler til å dele sine ankepunkter mot kristendommen.

– Klarer jeg å overbevise gjestene om at dette med Gud ikke er så dumt likevel? spør Lervaag i podkasten.

Iben Akerlie forteller at hun er døpt, konfirmert og går i Den norske kirke på julaften. Men pinsevenner erkjenner hun å ikke vite så mye om. Hun forestiller seg at de tilhører lukkede, sekteriske samfunn, forteller hun.

– Jeg kommer så langt unna sekt jeg kan komme, og fortsatt ha vært en del av Pinsebevegelsen, svarer Lervaag lattermildt.

I podkasten deltar også teolog Silje Kvamme Bjørndal, generalsekretær i Areopagos. Hun forteller at hun er tredjegenerasjons pinsevenn.

– Jeg opplever ikke å ha oppvokst i et sektmiljø, men et veldig åpent miljø, betrygger hun gjesten.

– Eneste grunnen til at jeg gidder å være kristen

Lervaag inviterer ukens gjest til å dele sitt fremste ankepunkt mot kristendommen. Akerlie problematiserer det mange oppfatter som kristendommens kjerne: Tilgivelse.

– Du kan be om tilgivelse, og så heter det at du skal bli tilgitt. Og dette kan du gjøre kontinuerlig gjennom livet. Hva gjør det med den kristne etikken?

Akerlie tror muligheten for tilgivelse kan åpne for at et menneske kan være uredelig, uten at det får personlige konsekvenser.

– I hvilken grad skal man stole på en kristen person? Det er jo litt strengere i andre religioner. Du må leve et gjennomsyret godt liv for å komme til det neste livet. Kan man stole mer på mennesker fra andre religioner? spør hun.

I samtalen forteller Lervaag at nåde har en helt spesiell betydning for ham.

– Det med nåden, at jeg kan få tilgivelse for hva som helst, når som helst, det er den eneste grunnen til at jeg gidder å være kristen, sier han.

Samtalen kan lyttes til i tredje episode av Espen er kristen. Den er tilgjengelig på alle plattformer for podkast.

---

Espen er kristen

Podkast fra Vårt Land

Espen PA Lervaag inviterer kjente mennesker til å utfordre ham og en teolog på sitt største ankepunkt mot kristendommen

Episoder ukentlig, publiseres søndager 06:00

Finnes åpent på alle plattformer, som Spotify, Apple Podcasts, Acast og PodMe

---