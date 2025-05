Han er ny pastor i Salem i Bergen

«Det er med stor glede vi kan meddele at Fredrik Skjørli Ree er ansatt som ny pastor», melder Salem Misjonskirke i Bergen på nettsiden deres.

32-åringen er for mange godt kjent i menigheten. De siste åtte årene har han nemlig vært pastor i søstermenigheten Tremorkirken på Sotra like utenfor Bergen.

«Den siste tiden har Fredrik hatt en sabbatsperiode fra pastorstillingen i Tremorkirken, og i løpet av denne tiden har han opplevd et tydelig kall til Salem. Dette har nå ledet frem til ansettelse som pastor i Salem, noe vi er meget takknemlige for», heter det på nettsiden til menigheten.

Dagen var den første avisen som meldte nyheten.

– Har ledet meg

Ree er gift, har tre barn og er bosatt på Sotra. Både han og kona har bakgrunn fra Ungdom i oppdrag hvor de har vært studenter og stab på bibelstudiet SBS i Australia. I en melding fra Ree, som er lagt ut på nettsiden til menigheten, skriver den påtroppende pastoren at han de siste årene har fulgt med fra avstand på det som skjer i Salem.

«Gud gjør virkelig mye flotte ting i deres fellesskap og det har jeg visst i mange år. Når han nå har ledet meg og min familie til å bli en del av deres fellesskap så gleder jeg meg veldig til dette», skriver han blant annet.

Ree tiltrer som pastor 11. august.

Tidligere i år ble det kjent at Gjermund Øygarden går av som pastor i Salem Misjonskirke etter bare tre år i rollen. Til Dagen har Øygarden fortalt at han stortrivdes i jobben, men at kroppen plutselig en dag sa stopp.

---

Misjonssambandet

Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---