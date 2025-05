Håndballtopp vil ikke bruke Oslofjord Convention Center

De tidligere koblingene til Brunstad Christian Church (BCC) kan nok en gang bli en brems for konferanselandsbyen Oslofjord Convention Center (OCC).

Nylig ble Randi Gustad innstilt som president i Norges Håndballforbund etter Kåre Geir Lio. På spørsmål fra NRK om Håndball-Norge bør benytte seg av Oslofjord Arena, som er en del av OCC, svarer hun:

– Jeg mener ikke det, sier hun til statskanalen.

For fem år siden vedtok styret i Norges Håndballforbund at de ikke vil legge sine arrangementer til Oslofjord Arena, som er en del av konferanselandsbyen OCC på Stokke i Vestfold

«Eierens syn på homofili strider mot det vi ønsker å stå for i norsk håndball», uttalte håndballpresident Kåre Geir Lio til Vårt Land.

I september i fjor valgte de imidlertid å snu. Begrunnelsen var at Oslofjord Arena har fått nye eiere, at pengene går tilbake til anlegget, og ikke til BCC, skrev Vårt Land.

Men nå kommer det altså nye signaler fra hun som trolig blir ny toppleder i Håndballforbundet.

– For meg handler det ikke om juss og formaliteter. Dette handler om verdier, sier Randi Gustad til NRK.

Problematiserte samlivssyn

Vårt Land har tidligere omtalt eierskapet til BCC. OCC har inntil nylig vært eid av Brunstadstiftelsen, som igjen er knyttet til BCC. Det er et trossamfunn som mener homofilt samliv er synd, slik de leser Bibelen.

Samlivssynet til BCC var årsaken til at også flere andre aktører valgte å si nei til deltakelse på arrangementer på arenaen i 2020.

I fjor sommer skjedde det imidlertid endringer på eiersiden: Oslofjordstiftelsen overtar eierskapet til eiendom og drift på OCC. Den nye stiftelsen er livssynsuavhengig, ble det opplyst i en pressemelding fra OCC i juni i fjor.

Randi Gustad synes de formelle endringene er positive, og gir BCC ros for at stiftelsen er livssynsuavhengig. Samtidig er hun spent på hvordan det fungerer i praksis.

– Det er jo ikke dermed sagt at de to menneskerettighetene som her konkurrerer, nemlig retten å tro på hva du vil og retten til ikke å bli diskriminert fordi du er skeiv. Og når det er slik, er ikke jeg i tvil om hva idretten må velge, sier hun til statskanalen.

– Arena for alle

Kåre Geir Lio har uttalt til Vårt Land at han opplever skillet mellom BCC og den nye stiftelsen er godt nok.

– OCC har nå gjort endringer i sitt eierskap og organisering med har en idé om at dette anlegget skal være arena for alle, uansett holdning og legning. Da ønsker vi å si at vi og andre i håndballfamilien anbefale å bruke dette anlegget igjen, sa Lio til Vårt Land i september i fjor.

I ettertid har flere gått ut mot avgjørelsen, blant andre tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin.

– Jeg er også én av dem som synes at Håndballforbundet bør ta en runde til, og gjøre en grundig vurdering på om dette er noe de virkelig mener og vil gå for, sa hun til TV2 i oktober i fjor.

---

Brunstad Christian Church

Uoffisielt kalt Smiths Venner.

Grunnlagt av Johan Oscar Smith i 1898, i Vestfold.

Etablert i nesten 50 land.

Hadde nesten 9.026 medlemmer i Norge 2022.

19 menigheter registrert i Norge.

Har 25.000 trosfeller på verdensbasis.

BCC Norge fikk 12,6 millioner i offentlig støtte i 2023. For 2024 er tallet 13,4 millioner kroner.

Kilde: snl.no/statsforvalteren.no / BCC.no

---