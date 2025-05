Legger ned konservativt nettverk i Metodistkirken

– Jeg tror ikke at det er et stort behov for nettverket framover, sier Jan-Erik Fjukstad Hansen, styreleder i Connect Metodist.

I flere år har den uavhengige foreningen hatt som formål å ivareta metodister som har et tradisjonelt ekteskapssyn, men nå skal de avvikle sin virksomhet. Det vil skje på årsmøtet deres 20. mai, opplyser Hansen.

De siste årene har det vært en opprivende debatt om samlivsdebatt i Metodistkirken. Mens kirkesamfunnet tidligere har ment at ekteskapet kun er forbeholdt mann og kvinne, ble det i fjor åpnet for at likekjønnede par kan inngå ekteskap i kirken.

Allerede i 2019 besluttet årsmøtet til Metodistkirken i Norge at de ønsket å legge til rette for vigsel av homofile og lesbiske, men har vært nødt til å vente på klarsignal fra globale United Methodist Church, som Metodistkirken i Norge tilhører. Først i mai i fjor vedtok kirkesamfunnets generalforsamling å åpne for likekjønnet samliv og for at homofilt samlevende skal kunne ha vigslede stillinger.

I kjølvannet av vedtaket har flere norske menigheter valgt å melde seg ut av kirkesamfunnet på grunn av dette. Både menighetene i Flekkefjord, Egersund, Hvittingfoss og Hammerfest er blant dem som har tatt et slikt grep.

Og det er dette Connect Metodist nå merker effekten av.

– Mange av de som har meldt seg ut var de som var mest aktive i nettverket. De som har blitt igjen i kirken og som har et tradisjonelt ekteskapssyn, har ikke tatt kontakt med oss. Da tenker vi at deres behov sikkert kan ivaretas på en annen måte, sier Hansen.

– Utspilt sin rolle

Ifølge Hansen har de på det meste vært mellom 40 og 45 medlemmer. Han sitter ikke på statistikk over antall medlemmer i dag.

– Kaster dere med dette inn håndkleet i en sak som har skapt splittelse i kirkesamfunnet?

– Nei, sånn ser jeg ikke på det. Dette har vært et nettverk som skulle bistå de som hadde et tradisjonelt syn. Så har vi gjort det en periode. Nå oppfatter vi at det ikke er et stort behov for å ha et eget nettverk på den måten. Det har utspilt sin rolle, sier han.

– Hva slags fremtid er det for de som har et tradisjonelt ekteskapssyn i Metodistkirken Norge?

– De kan jo fritt ha det synet de har og trenger ikke å handle mot egen overbevisning. Samtidig sidestiller kirken likekjønnet ekteskap og ekteskap mellom mann og kvinne. Det må de som er i kirken respektere.

Har hatt flere samlinger

– Hva konkret har nettverket gjort for å bistå de som har et tradisjonelt ekteskapssyn?

– Vi har i flere år hatt nettverkssamlinger. Vi har også hatt samlinger under årskonferansen til Metodistkirken. I tillegg har styret driftet nettsiden vår. Der har vi hatt en del digitale informasjonsmøter og har fortløpende lagt ut stoff om samlivsspørsmålet. Tidligere var det mye som var uklart og som endelig ble bestemt på generalforsamlingen. I mange år var det derfor behov for å gi informasjon og forklaringer.

På nettsiden til Connect Metodist heter det at de har «til formål å hjelpe og inspirere metodistmenigheter og metodister, både innenfor og utenfor den norske årskonferansen, som ønsker å ha et tradisjonelt syn på ekteskapet og menneskelig seksualitet slik vi finner det uttrykt i Bibelen og i Connect Metodist sitt arbeidsgrunnlag».

---

Metodistkirken

Metodistkirken er et protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church (UMC).

I Norge består kirkefellesskapet av 46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.

Kirkesamfunnet praktiserer barnedåp.

I fjor vedtok kirkesamfunnet å fjerne en formulering i deres retningslinjer om at homofilt samliv ikke var kompatibelt med kristen lære.

Vedtaket anses som et stort steg i progressiv retning, men har fått reaksjoner blant de mer konservative metodistkirkene.

---