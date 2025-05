Stomnås informerte selv om samlivsbruddet på et ekstraordinært menighetsmøte onsdag kveld. Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

– Med bakgrunn i det som nå skjer, har jeg bedt eldsterådet om å gå ut i permisjon for en tid. Dette har jeg fått innvilget, sa Stomnås på menighetsmøtet.

Vårt Land har vært i kontakt med Stomnås som har videreformidlet de skriftlige uttalelsene som ble gitt på menighetsmøtet.

Tilbaketrukket rolle

Eldsterådet i menigheten melder at Stomnås har fått to måneder lønnet velferdspermisjon og én måned ferie, og skal være tilbake i sin stilling som hovedpastor fra 15. august.

– Det neste året, frem til sommeren 2026, vil Geir ha en noe tilbaketrukket rolle i menigheten, skriver eldsterådet i sin informasjon til forsamlingen.

De skriver også at eldste vil ta ansvar for menigheten i permisjonstiden, og at disse også vil ha et større ansvar i perioden fram til sommeren 2026.

– Vi ønsker å uttrykke vår støtte til hele familien i en svært vanskelig tid, og vil gjøre det vi kan for å ivareta dem i tiden som kommer, skriver eldsterådet.

Stomnås har vært pastor i pinsemenigheten siden 2005. Han har markert seg i offentlighet ved flere anledninger, blant annet med kritikk av yoga og nyåndelighet.

I januar ble Stomnås intervjuet i spalten Min tro i Vårt Land.