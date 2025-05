Frikirke-menighet har innledet samtaler med Kirkerådet

Frikirkens samlivsvedtak fra i fjor sommer har ført til at Frikirken Kraftverket lufter muligheten for å bli en del av Den norske kirke (DNK), har Vårt Land tidligere skrevet.

Nå kan Kirkerådet i DNK bekrefte at dialogen er i gang.

– Kirkerådet har hatt et møte med Kraftverket der vi har orientert om mulighetene som ligger i å være en valgmenighet, skriver Jan Rune Fagermoen, assisterende direktør i Kirkerådets administrasjon, i en e-post til Dagen.

En valgmenighet er en menighet som ikke er geografisk inndelt i et sokn, men heller samler folk basert på andre fellestrekk, for eksempel at en søker mot en annen type gudstjenesteform.

I dag finnes det bare én valgmenighet i Den norske kirke: Bymenigheten i Sandnes. Den ble etablert i 2006 som en prøveordning, før ordningen for valgmenighet ble gjort til en permanent ordning i 2019.

Flere problemstillinger

Da nyheten om den mulige Frikirke-exiten ble kjent i oktober i fjor, skrev Vårt Land at Kraftverket skal bruke ett år på å avgjøre hvorvidt de skal forbli i Frikirken. Tiden skal blant annet brukes til å utrede alternativer.

Kirkerådsleder Harald Hegstad kunne allerede den gang ønske menigheten velkommen til samtaler om en mulig overgang til DNK, skrev Vårt Land.

Det rekke problemstillinger som må diskuteres dersom Kraftverket ønsker å bli innlemmet i DNK. Frikirken skiller seg fra Den norske kirke blant annet ved at de har en annen ordning for medlemskap, og ved at de ledes av ordinerte eldste.

– Disse problemstillingene må diskuteres, men jeg ser positivt på at det må være mulig å finne en ordning dersom det er veien de ønsker å gå, sa Hegstad.

– Favner mange unge voksne

Dersom en menighet søker om å bli en valgmenighet, er det Kirkerådet som vil avgjøre en slik søknad. I søknadsprosessen skal berørte instanser, som for eksempel Oslo bispedømme, få mulighet til å uttale seg.

– Kraftverket er et kirkelig tilbud som favner mange unge voksne. Det ønsker jeg som biskop velkommen i byen vår. Kraftverket kan søke om å bli en valgmenighet i Den norske kirke, skriver Oslo-biskop Sunniva Gylver i en e-post til Dagen.

Frikirken vedtok i juni i fjor at synet på likekjønnet samliv er et bekjennelsesspørsmål, og derfor noe som ordinerte medarbeidere er forpliktet på. I tillegg vedtok kirkesamfunnet et samlivsdokument der det slås fast at det seksuelle samliv hører hjemme i ekteskapet mellom mann og kvinne.

Kraftverket har vært en pådriver for å åpne for to syn på likekjønnet samliv i Frikirken nasjonalt, og har vært tydelig på at skeive skal inkluderes i menigheten. Menigheten har sine møter i Vestre frikirke på Bislett i Oslo, og består i stor grad av unge voksne, har Vårt Land skrevet.

– Det vil være naturlig for oss å henvende oss til Den norske kirke for å høre hvilke muligheter som kan finnes der. Men dette arbeidet er ikke påbegynt enda, sa pastor i Kraftverket, Kjetil Gilberg, til Vårt Land i oktober.

Valgmenigheter i Den norske kirke

For å bli godkjent som en valgmenighet, må menigheten oppfylle følgende vilkår:

Dåpen er den eneste forutsetningen for medlemskap i en valgmenighet.

Valgmenigheten deler Den norske kirke visjon, slik den er uttrykt av Kirkemøtet.

Valgmenigheten har en ordinert prest som er ansvarlig for å forvalte Ord og sakrament.

Valgmenigheten er villig til å ta ansvar for alle kirkelige handlinger for valgmenighetens medlemmer.

Det må foreligge et forsvarlig økonomisk fundament for valgmenigheten.

Kilde: Kirkerådet

